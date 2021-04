Astell&Kern A&futura SE180

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Astell&Kern, globalny lider w segmencie przenośnych odtwarzaczy klasy premium wprowadza model SE180, trzeci model nagradzanej serii A&futura. Jest to jednocześnie pierwszy odtwarzacz dla pasjonatów posiadający wymienialne moduły przetwornika cyfrowo-analogowego integrujące cały tor audio. To także rozwinięcie innowacyjnej koncepcji polegającej na zastosowaniu rożnych przetworników, pierwszy raz zastosowanej w odtwarzaczu SE200. Teraz fani dobrego brzmienia mogą je w unikalny sposób kształtować poprzez dobranie takiego modułu przetwornika cyfrowo-analogowego, którego dźwiękowy charakter odpowiada im najbardziej.







Odtwarzacz A&futura SE180 to również najbardziej zaawansowany odtwarzacz koreańskiej firmy i jednocześnie pierwszy, który posiada nie tylko technologię TERATON ALPHA, ale i rozszerzony interfejs użytkownika, wyświetlacz Full HD oraz nowe zaawansowane możliwości połączeniowe.



Astell&Kern A&futura wprowadza szereg przełomowych innowacji takich, jak:

• Wymienne moduły zawierające przetwornik cyfrowo-analogowy wraz z torem audio

• Nowatorska koncepcja optymalizacji układów audio o nazwie TERATHON ALPHA

• Wyświetlacz Full HD dla lepszej jakości obrazu

• Rozszerzony interfejs użytkownika zgodny z najnowszymi standardami systemu Android

• Prosty bezprzewodowy transfer plików dzięki funkcji „AK File Drop”

• Funkcjonalność “BT Sink” dla łatwego łączenia SE180 z urządzeniami za pomocą

Bluetooth



Innowacyjna koncepcja wymiennych modułów przetwornika nie tylko oferuje zupełnie nowy poziom elastyczności, ale i znacząco poprawia brzmienie. Oddzielając fizycznie główną część odtwarzacza od modułu przetwornika blokowane są całkowicie szumy zasilania oraz jakiekolwiek interferencje elektromagnetyczne generowane przez jednostkę sterującą. Tworzy to niezależną strukturę, która ze względu na swoją konstrukcję zapobiega temu, aby jakiekolwiek zakłócenia wpływały na odtwarzanie muzyki.



Moduł audio jest z łatwością wsuwany od góry w główną część odtwarzacza i posiada innowacyjny podwójny mechanizm blokujący, który w bezpieczny sposób łączy oba elementy. Dzięki bardzo przemyślanej konstrukcji i wysokiej precyzji wykonania obu elementów, ich połączenie jest praktycznie niewidoczne i odtwarzacz wygląda, jak jedna całość.



A&futura SE180 dostarczany jest ze standardowym modułem audio SEM1 ESS ES9038PRO, zawierającym najwyższej klasy układ przetwornika w wersji dedykowanej do najlepszego sprzętu stacjonarnego. Wersja PRO układu ES9038 oferuje najlepsze brzmienie ze wszystkich układów firmy ESS Technology oferując ogromny zakres dynamiki oraz niespotykaną precyzję i transparentność. A przy tym wspiera wszystkie formaty wysokiej rozdzielczości, wliczając w to pliki PCM o gęstości 32-bity/384 kHz oraz natywne DSD do DSD256.



Moduł SEM2 AKM AK4497EQ Dual DAC będzie drugim modułem dostępnym w dniu premiery odtwarzacza A&futura SE180. Moduł ten będzie oferował wsparcie dla plików PCM aż do rozdzielczości 32-bitów/768kHz oraz natywne odtwarzanie formatu DSD do DSD512.



Jednocześnie oba moduły będą umożliwiać podłączenie szerokiego spektrum słuchawek za pomocą zarówno wtyków 2.5mm, 3.5mm oraz 4.4mm. Zaimplementowano też dekodowanie plików MQA zarówno ściągniętych z sieci, jak i tych odtwarzanych przez aplikację Tidal. Następny moduł przetwornika będzie wprowadzony na rynek później w tym roku, a kolejny w pierwszej połowie 2022.



Opatentowana przez firmę Astell&Kern technologia TERATON ALPHA jest rezultatem wieloletnich badań i rozwoju w kierunku osiągnięcia najbliższego oryginałowi brzmienia.

W trakcie wielu analiz inżynierowie z Korei doszli do wniosku, że sam układ przetwornika nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na brzmienie przenośnego odtwarzacza najwyższej klasy. Bo okazuje się, że istotne są takie rzeczy, jak zasilanie, poziom szumów, konwersja sygnału, czy sama topologia i ułożenie samej struktury układu. To wszystko ma ogromny wpływ na efekt końcowy. Dopiero pieczołowita optymalizacja każdego z tych elementów umożliwia uzyskanie pełnego i transparentnego brzmienia.



A&futura SE180 to pierwszy odtwarzacz zawierający technologię TERATON ALPHA, skutecznie usuwającą szumy zasilania i oferującą efektywność energetyczną oraz wydajne wzmocnienie aż do wyjściowych stopni audio, gdzie odbywa się konwersja cyfrowo-analogowa, którą firma Astell&Kern doskonaliła przez lata.



Interfejs nowego odtwarzacza A&futura SE180 został znacząco ulepszony zgodnie z najnowszymi standardami systemu Android. Nowy pasek nawigacji, na stałe przypięty do dolnej części ekranu umożliwia kontrolę odtwarzania z każdego miejsca w menu, a jedno przesunięcie palcem umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Podobnie, jak chociażby w SE200 użytkownicy moją odróżnić poszczególne formaty, poziomy głośności i typy plików po kolorze i intensywności podświetlenia LED otaczającego pokrętło głośności.



A&futura SE180 jest również pierwszym odtwarzaczem firmy Astell&Kern, który posiada wyświetlacz Full HD. Ekran dotykowy o przekątnej 5” posiada rozdzielczość 1920x1080, dysponuje paletą 16.7 mln kolorów i gęstością pikseli 441 PPI. Oferuje przy tym doskonałą jakość obrazu, co bezpośrednio przekłada się na czytelny i przyjemny w odbiorze interfejs użytkownika.



A&futura SE180 jest także pierwszym modelem posiadającym funkcję „AK File Drop” umożliwiającą łatwy transfer plików. Użytkownicy mogą bezprzewodowo wysyłać pliki

z komputera, telefonu, czy też za pomocą połączenia FTP w obrębie tej samej sieci. Dzięki temu przenoszenie naszej ulubionej kolekcji muzycznej i zarządzanie nią jest prostsze, niż kiedykolwiek.



Z kolei inna nowatorska funkcja „BT Sink” umożliwia połączenie odtwarzacza SE180 poprzez Bluetooth z telefonem i odtwarzanie muzyki przez najwyższej klasy tor audio w nowym odtwarzaczu Astell&Kern. W tym trybie telefon (bądź inne urządzenie) działa, jak źródło strumienia danych audio, które przesyłane są przez protokół Bluetooth do odtwarzacza.



Ponadto SE180 wspiera wersję 5.0 standardu Bluetooth posiadając jednocześnie zoptymalizowany tor radiowy, co przekłada się na większy zasięg i znacząco lepszą stabilność połączenia. Poszerza to kompatybilność z różnymi modelami słuchawek oraz głośników bezprzewodowych. A wsparcie dla takich kodeków, jak 24-ro bitowy aptX HD oraz LDAC sprawia, że teraz możemy uzyskać doskonałe brzmienie także bezprzewodowo.



Astell&Kern SE180 posiada 256GB wbudowanej szybkiej pamięci, którą możemy rozszerzyć aż do 1TB za pomocą karty microSD. Umożliwia to dostęp do tysięcy albumów

w formatach o wysokiej rozdzielczości w każdym momencie niezależne od dostępnego połączenia sieciowego.



Producent pomyślał tutaj także o najwyższej jakości futerałach dedykowanych specjalnie do swojego najnowszego odtwarzacza. Futerały te wykonane są z unikalnej skóry Badalassi Carlo Minerva, która powstaje poprzez proces określany, jako „w pełni roślinne garbowanie”. Jest to tradycyjna metoda garbowania skóry doskonalona od przeszło dwustu lat, dająca nie tylko niepowtarzalny wygląd, ale i trwałość w codziennym użytkowaniu. W procesie produkcji trwającym około 40 dni używane są starannie wyselekcjonowane materiały pochodzenia roślinnego. A efekt końcowy charakteryzuje się znakomitym połyskiem, który pogłębia się wraz z użytkowaniem.



Cena odtwarzacza Astell&Kern A&Futura SE180 (z modułem SEM1 ESS ES9038PRO DAC) - 7399 PLN

Cena opcjonalnego modułu Astell&Kern SEM2 DAC (Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC) - 1699 PLN

































Źródło: Info Prasowe / MIP