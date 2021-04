World of Tanks Modern Armor na konsolach Xbox i PlayStation

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks na konsolach wchodzi dziś na zupełnie nowy poziom udostępniając najnowsze rozszerzenie o nazwie Modern Armor. Jest ono dostępne już do pobrania, jak zawsze za darmo, oferując cross play pomiędzy konsolami Playstation 4 i 5 oraz Xbox One, Xbox Series S i X. Po raz pierwszy w historii marki World of Tanks mamy do czynienia z nowoczesnym polem walki, gdzie dynamiczna rozgrywka gra pierwsze skrzypce. Gracze mogą wybierać pomiędzy dwiema frakcjami: przymierzami zachodu i wschodu oraz 18 nowymi czołgami.







Po obu stronach konfliktu znajdziemy takie jednostki jak:

• Zachodnie Przymierze - M46A1 Patton, M47 Patton, M48A5PI Patton, M60’61 Patton, M60A1 Patton, M60A3 Patton, M1 Abrams, M1A1 Abrams i M1A2 Abrams.

• Wschodnie Przymierze - T-72BM, T-44A, T-54 obr. 1949, Object 165, T-62, T-72A, T-72AV, T-72B, and the T-72BU. Każdą z maszyn odblokujemy poprzez regularne granie, dostępne są również dwa czołgi premium.



Okres Zimnej Wojny został podzielony na 3 ery: powojenną, eskalację i odprężenie, a w każdej z nich znajdziemy odpowiednie czołgi biorąc pod uwagę ich datę produkcji oraz zdolności bojowe. Matchmaker działa w oparciu o ten podział, dzięki czemu zapewni zbalansowaną rozgrywkę.

Wraz z nowymi, sprawniejszymi maszynami do dyspozycji czołgistów oddano cztery zupełnie nowe mapy. Wzorowane są regionach niemieckich, norweskich, bliskim wschodzie oraz południowo-wschodniej Azji. Warto podkreślić, że są one niemal dwukrotnie większe od obecnie dostępnych w World of Tanks, co daje nowe możliwości strategiczne i taktyczne.



Współczesne pole walki wymaga również innowacyjnych materiałów eksploatacyjnych. Gracze mogą wykorzystywać zasłony dymne oraz odzyskiwać punkty zdrowia podczas gry przez specjalne zestawy naprawcze. Wraz z nowymi modułami do czołgów zmieni to dynamikę bitew.



Z innych ciekawych nowości warto wymienić zupełnie nowych dowódców czołgów ukazanych w pełnym 3D z nowymi umiejętnościami oraz tryb coop, gdzie 15 graczy może dobrać się w drużynę i walczyć z 15 przeciwnikami kontrolowanymi przez AI.



Wydanie Modern Armor i premiera pierwszego epizodu First Strike to początek nowej drogi. World of Tanks na konsolach będzie dostarczać graczom co miesiąc nową zawartość, aby zapewnić stały dostęp do nowej, ekscytującej akcji. Szczegółowe informacje dotyczące nowości i zmian w grze wraz z premierą World of Tanks Modern Armor -> https://console.worldoftanks.com/en/modern-armor-update-notes/.

































Źródło: Info Prasowe / Wargaming