Astell&Kern BE100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern debiutuje z głośnikiem bezprzewodowym Bluetooth ACRO BE100. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, jakie koreański producent zdobył na przestrzeni wielu lat, ten głośnik oferuje znakomite brzmienie wypełniające cały pokój, które dorównuje stacjonarnemu sprzętowi audio niemalże zaprzeczając jego kompaktowym rozmiarom. Zastosowano wysokiej klasy 32-bitowy przetwornik audio oraz zaimplementowano wsparcie dla najnowszych 24-ro bitowych kodeków bezprzewodowych. Sprawia to, że ACRO BE100 będzie doskonałym wyborem zarówno dla melomanów, którzy oczekują najlepszej jakości odtwarzanego audio.







Posiadając rozpoznawalne wzornictwo marki Astell&Kern, które wykorzystuje grę światłocieni, ACRO BE100 jest pokazem możliwości projektowych koreańskiej marki, jednocześnie idealnie wtapiając się w każdą przestrzeń. Trójkątne kształty na frontowym metalowymi grillu idealnie dopełniają sztuczną skórę po bokach urządzenia. Z kolei umieszczone na górze aluminiowe pokrętło z karbowaną powierzchnią umożliwia bardzo dokładne dopasowanie poziomu głośności, do czego wystarczy tylko lekki dotyk.



Dedykowany przetwornik cyfrowo-analogowy

Deklarując swoje możliwości w zakresie reprodukcji dźwięku klasy hi-fi, ACRO BE100 posiada wysokiej klasy 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy. O ile zdecydowana większość głośników Bluetooth korzysta z DACa wbudowanego w układ odbiornika Bluetooth, koreańscy inżynierowie postanowili skorzystać z przetwornika bazującego na technologii znanej ze zdobywających nagrody przenośnych odtwarzaczy tej marki. Jednocześnie przetwornik ten posiada osobne, oddzielone od reszty obwody, co pozwala mu osiągnąć znacznie lepszy poziom kompetencji sonicznych aniżeli konkurencja.

Dźwięk stereo



Aby zapewnić brzmienie na odpowiednim poziomie, w ACRO BE100 zastosowano autorskie przetworniki, które zostały specjalnie zaprojektowane do tego urządzenia. Przetwornik nisko-średniotonowy posiada kevlarową membranę, która jest sztywna i niezwykle lekka, zapewniając odpowiednią odpowiedź impulsową oraz bardzo dobre i dokładne odwzorowanie basu. Ponadto BE100 ma także umiejscowiony z tyłu i precyzyjnie dostrojony port bass-refleks, który zapewnia lepszą dynamikę niskich częstotliwości, poszerzając w dół zakres basu. Dodatkowo dwa głośniki wysokotonowe z jedwabnymi membranami dają czyste, wyraźne a jednocześnie nie natarczywe wysokie tony. W środku głośnika zastosowano także wysokiej klasy materiały tłumiące, które całkowicie wygłuszają niepożądane rezonanse wewnątrz urządzenia.



Odpowiedniej klasy wzmacniacz

Źle zaprojektowane wzmacniacze powodują obcinanie sygnału przy wyższych poziomach głośności. Dlatego Astell&Kern, wykorzystując swoje doświadczenie w konstrukcji doskonałych wzmacniaczy audio, zaprojektował specjalnie dla głośnika ACRO BE100 unikalny wzmacniacz w klasie D, który zapewnia stałą jakość brzmienia, niezależnie od głośności, nawet przy jej najwyższym poziomie.



Wbudowana w ten wzmacniacz cyfrowa zwrotnica zapewnia czysty dźwięk z doskonałym zgraniem czasowym poprzez rozdzielenie sygnału na osobne tory wzmocnienia. Dodatkowo zastosowano aktywną kontrolę zakresu dynamiki tak, aby chronić przetworniki przez przesterowaniem przy najwyższej głośności. Dla zminimalizowania jittera, czyli niepożądanej odchyłki taktu zegara, układ Bluetooth posiada swój własny oscylator o dokładności 50ps, co bezpośrednio przekłada się na czyste i pozbawione cyfrowego nalotu brzmienie.



Łączność ze wsparciem dla formatów wysokiej rozdzielczości

Najnowsze formaty łączności są wspierane przez ACRO BE100 dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu wspierającego Bluetooth 5.0. Zapewnia to nie tylko większy zasięg, umożliwiając płynne strumieniowanie audio z kompatybilnych urządzeń takich, jak telefon, czy tablet bądź laptop. Wsparcie dla kodeków aptX HD (48 kHz) oraz LDAC (96 kHz) zapewnia najlepszą możliwą jakość bezprzewodowego audio.



Entuzjaści dobrego brzmienia mogą je dostosować do swoich preferencji dzięki wbudowanej, posiadającej pięć możliwych pozycji, regulacji poziomu niskich i wysokich tonów. Ponadto wejście liniowe na gnieździe 3.5mm umożliwia podłączenie przenośnych odtwarzaczy marki Astell&Kern i podobnych urządzeń bezpośrednio go tego znakomitego głośnika.



Radio FM

Wersja z wbudowanym tunerem FB będzie dostępna tylko w wybranych krajach m.in. w Polsce. Dzięki Radiu FM na pokładzie głośnika, możemy zapamiętać kilkanaście swoich ulubionych stacji radiowych. Dokręcana antena umożliwia odbiór sygnału nawet w rejonach gdzie zasięg jest słabszy.



Bezprzewodowy głośnik Astell&Kern ACRO BE100 od lutego będzie dostępny w sieci sklepów HiFiPRO / MP3Store, dobrych sklepach audio oraz w ofercie online dużych sieci handlowych. Cena detaliczna brutto wynosi 1999 PLN.





Najważniejsze dane techniczne:

Przetwornik nisko-średniotonowy: 1x 4-cale

Przetwornik wysokotonowy: 2x 1.5-cale

Moc wzmacniacza: 55W (1x 25W + 2x 15W)

Pasmo przenoszenia: 50 – 20kHz

Maksymalny poziom głosności: 94dB SPL@1m

Wersja Bluetooth: 5.0

Kodeki Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, LDAC

Wejście zasilania: 19V / 3.,43A

Wejście AUX: 3.5mm stereo

Wymiary: 261 x 164 x 171mm

Waga: about 3.2kg



































Źródło: Info Prasowe / MIP