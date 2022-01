Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w przyszłym tygodniu w sprzedaży będzie dostępny nowy czytnik firmy PocketBook. Model z linii Basic Lux, tym razem w wersji oznaczonej symbolem 3, dostał podświetlenie SMARTlight i dwurdzeniowy procesor. Możliwość włączenia przedniego światła i czytania nawet w całkowitej ciemności to bardzo wygodne rozwiązanie. Jednak technologia SMARTlight przenosi komfort czytania na zupełnie nowy poziom. Teraz użytkownicy PocketBook Basic Lux 3 mogą dostosować nie tylko jasność ekranu, ale także jego temperaturę barwową. PocketBook Basic Lux 3 posiada 6-calowy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 758 × 1024. Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla wzroku: dzięki technologii elektronicznego atramentu ekran czytnika jest zbliżony charakterystyką optyczną do drukowanej strony.







Obecność modułu Wi-Fi sprawia, że e-czytelnicy zyskują jeszcze wygodniejsze i bardziej przyjazne urządzenie. Usługa PocketBook Cloud natychmiast synchronizuje całą bibliotekę między czytnikiem a innymi urządzeniami: smartfonem, tabletem, laptopem. Ponadto dostęp do sieci umożliwia szybkie pobieranie aktualizacji i przenoszenie książek do czytnika za pomocą funkcji Send-to-PocketBook i usługi Dropbox PocketBook.



Czytnik obsługuje 23 formaty (19 książkowych i 4 graficzne), co znacznie ułatwia życie użytkownikom. PocketBook Basic Lux 3 łatwo otwiera pliki EPUB, PDF, DJVU, DOC, FB2, HTML, MOBI, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF.



Nowy dwurdzeniowy procesor i podwojona pamięć RAM (512 MB) zwiększają szybkość PocketBook Basic Lux 3 i płynność przewracania stron. Wbudowana pamięć modelu wynosi 8 GB, natomiast dodatkowe gniazdo kart microSD znacznie zwiększy pojemność podręcznej biblioteczki. Ponadto PocketBook Basic Lux 3 może pracować nawet przez miesiąc na jednym ładowaniu.



Urządzenie waży tylko 155 g, a jego wymiary są porównywalne z małym notatnikiem PocketBook Basic Lux 3 jest dostępny w kolorze czarnym, który dobrze komponuje się z gustownym i minimalistycznym designem czytnika.



Udoskonalony czytnik dla osób rozpoczynających przygodę z e-czytaniem za kilkanaście dni będzie dostępny w polskich sklepach w sugerowanej cenie 499 PLN.













Źródło: Info Prasowe / PocketBook