Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cecotec stale rozwijając swoje portfolio w Polsce, wprowadza na nasz rynek oczyszczacz powietrza Cecotec TotalPure 1500 Connected. Marka powstała w Walencji w 1995 roku jako rodzinna firma, a aktualnie jej produkty są dostępne w ponad 30 krajach. W jej ofercie znajduje się obecnie ponad 750 urządzeń AGD – m.in. sprzątających, kuchennych, higieny osobistej oraz fitness. Hasłem Cecotec jest EVERYBODYTECH – czyli technologia dostępna dla każdego. Oczyszczacz Cecotec TotalPure 1500 Connected posiada trzy procesy filtracji: filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym oraz filtr o wysokiej wydajności. Filtr wstępny zatrzymuje kurz oraz sierść zwierząt, dlatego oczyszczacz wyposażony w niego będzie dobrym wyborem dla osób posiadających czworonogi.







Filtr węglowy, nazywany przeciwzapachowym, odpowiada za usuwanie zapachów oraz związków organicznych z powietrza. Dużym atutem dla osób palących oraz ich domowników będzie fakt, że filtr ten niweluje z powietrza także szkodliwy dym papierosowy. Trójprocesowy system filtracji powietrza dopełniony filtrem o wysokiej wydajności minimalizuje ilość szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu. Dodatkowo oczyszczacz powietrza Cecotec wyposażony jest w jonizator, który generuje jony ujemne i przekształca zanieczyszczone powietrze w czyste, co pozytywnie wpływa na samopoczucie człowieka.



Podczas standardowej pracy Cecotec TotalPure 1500 Connected emituje jedynie 61 decybeli, co jest porównywalnym hałasem do pracy standardowego odkurzacza. Dodatkowo oczyszczacz powietrza posiada dwa tryby pracy – tryb nocny, w którym zminimalizowane są dźwięki urządzenia oraz tryb automatyczny, w którym prędkość pracy dostosowana jest do wykrytej jakości powietrza w pomieszczeniu. Poza tym TotalPure 1500 Connected ma dwie prędkości pracy – niską oraz wysoką, dzięki czemu użytkownik może ręcznie dostosować działanie urządzenia do swojego wnętrza oraz indywidualnych potrzeb i preferencji. Zasięg pracy urządzenia Cecotec to 40m3. Z kolei CADR (Clean Air Delivery Rate), który wynosi 100, pozwala na oczyszczanie 100m3 na godzinę powietrza w pomieszczeniu.



Oczyszczacz powietrza od Cecotec posiada czujnik pyłu PM 2.5, mierzący poziom zanieczyszczenia powietrza. Pył ten jest uznawany za najgorszy typ zanieczyszczeń, ponieważ jego średnica jest nie większa niż 2.5 mikrometra, co oznacza, że cząsteczki te potencjalnie mogą przedostawać się do krwiobiegu człowieka, powodując zagrożenie dla zdrowia. Oczyszczacz wykorzystuje dane wykryte przez czujnik i wskazuje na trójkolorowej skali jakość powietrza w pomieszczeniu.



Sterowanie oczyszczaczem powietrza możliwe jest przy pomocy smartfona połączonego z urządzeniem przez łączność Wi-Fi. Wykorzystana technologia pozwala zmieniać ustawienie konfiguracji oraz monitorować parametry jakości powietrza w mieszkaniu za pomocą aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.



W polskiej ofercie Cecotec oprócz oczyszczacza TotalPure 1500 Connected znajdują się także modele TotalPure 1000 Handy, TotalPure 2000 Connected oraz TotalPure 5000 Max Ozone. Urządzenia charakteryzuje wybór poziomów prędkości pracy, wielostopniowa technologia oczyszczania powietrza oraz możliwość zaplanowania automatycznego wyłączenia po określonym czasie. Oczyszczacze różni maksymalna zalecana powierzchnia pracy, kolejno jest to – 25m², 50m² oraz 30m².



Oczyszczacz powietrza dostępny m.in. w sieciach RTV EURO AGD oraz Media Expert w cenie 549 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Cecotec