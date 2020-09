Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria przenośnych odtwarzaczy audio wysokiej rozdzielczości KANN jest wyposażona w mocniejszy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, który zapewnia dużą moc wyjściową, dzięki czemu odtwarzacze KANN mogą obsługiwać dowolne słuchawki bez konieczności stosowania osobnego wzmacniacza. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy trybami niskiego, średniego i wysokiego wzmocnienia, aby zapewnić precyzyjną moc potrzebną do zasilania poszczególnych słuchawek. Moc wyjściowa w KANN ALPHA przy 2.5 mm lub 4.4 mm wyjściu zbalansowanym wynosi 12Vrms. To pierwszy odtwarzacz Astell&Kern wyposażony w gniazdo słuchawkowe 4.4 mm Pentaconn. Użytkownicy mają teraz więcej opcji podłączenia słuchawek bez obawy o konieczność stosowania adapterów.







Astell&Kern KANN ALPHA jako pierwszy posiada Bluetooth 5.0, który charakteryzuje się większą prędkością transmisji i większym zasięgiem w porównaniu z Bluetooth 4.2, zapewniając tym samym bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe. Obsługiwane są zarówno LDAC, jak i aptX HD, dzięki czemu audiofile mogą bezprzewodowo odtwarzać dźwięk 24-bitowy.



KANN ALPHA posiada całkowitą separację wyjść zbalansowanych 2.5 mm i 4.4 mm, aby zapewnić bezgłośne odtwarzanie dźwięku. Gdy struktury 2.5 mm i 4.4 mm są podłączone do głownego obwodu, jak to ma miejsce w przypadku odtwarzaczy innych producentów, nie zapobiegają one powstawaniu zakłóceń szumów, które mogą wystąpić, ponieważ każdy sygnał wyjściowy nie jest odpowiednio zablokowany. KANN ALPHA może pochwalić się wyjściem wolnym od szumów, ponieważ Astell&Kern zbudował niezależną strukturę, która całkowicie blokuje zakłócenia z wyjść, wyłączając wyjścia, które nie są używane, co zapobiega powstawaniu szumów.



Dzięki najnowszemu czterordzeniowemu procesorowi, odtwarzanie przez użytkownika jest płynne a poruszanie po menu odbywa się błyskawicznie. Inne funkcje obejmują 5,0-calowy ekran dotykowy HD, 64 GB pamięci wewnętrznej z obsługą kart microSD o pojemności do 1 TB, Wi-Fi, sieć DLNA, cyfrowe wyjście audio USB, USB-C do przesyłania danych i szybkiego ładowania oraz możliwość wykorzystania KANN ALPHA jako przetwornika cyfrowo-analogowego USB dla komputera Mac lub PC z systemem Windows.



KANN ALPHA obsługuje natywne odtwarzanie 32bit/384kHz i DSD256 oraz posiada oświetlenie LED wokół potencjometru głośności, który wyświetla różne kolory światła, w tym czerwony, zielony, niebieski i fioletowy, odzwierciedlające informacje o jakości odtwarzanej muzyki, w tym zakres głośności i szybkość transmisji aktualnie odtwarzanego utworu.



Chociaż KANN ALPHA ma znacznie większą moc wyjściową niż większość przenośnych odtwarzaczy, odtwarzacz posiada przeprojektowany obwód zasilania, który zapewnia stabilną moc dla odtwarzacza przy jednoczesnym tłumieniu szumów elektrycznych. Nowo opracowany układ audio zapewnia niespotykany dotąd pomiar przesłuchu na poziomie 141dB, który nie ma sobie równych z żadnym innym przenośnym produktem audio w swojej klasie.



Dwa przetworniki C/A ESS ES9068AS są rozmieszczone w konfiguracji dual-mono, zapewniając szerszą scenę dźwiękową i lepszą separację stereo. Sprzętowy rendering MQA jest wbudowany w przetworniki C/A ES9068AS i obsługuje rendering 8XMQA. Odtwarzanie płyt MQA-CD jest również obsługiwane przez KANN ALPHA podczas odtwarzania płyt MQA-CD za pomocą AK CD-Ripper (dostępny osobno). Dodatkowo można dostosowywać swoje brzmienie, wybierając spośród różnych filtrów przetwornika DAC dostarczanych przez producenta.



Aluminiowa obudowa w KANN ALPHA oraz zastosowanie laserowej technologii sprzyja maksymalizacji jakości dźwięku, jednocześnie tłumiąc możliwe szumy i eliminując zniekształcenia. W celu zminimalizowania szumów kontaktowych na wyjściu, na złączach słuchawkowych zastosowano metodę powlekania PVD zamiast typowych pierścieni stosowanych w produktach innych producentów. Poprawia to zarówno wygląd, jak i funkcję wyjść słuchawkowych oraz dodaje piękny kontrast do całkowicie czarnego wykończenia odtwarzacza. Specjalna powłoka nakładana jest również na górną powierzchnię ceramiczną, aby zapobiec powstawaniu odcisków palców i smug.



Najnowszy interfejs użytkownika Astell&Kern i wsparcie dla usługi Open App pozwala użytkownikom na zainstalowanie dodatkowych usług transmisji strumieniowej muzyki do odtwarzacza poprzez proste skopiowanie i zainstalowanie odpowiedniego pliku APK dla usługi muzycznej, którą chcą dodać. Obsługiwane usługi obejmują Apple Music, Amazon Music, Spotify, Tidal, SoundCloud, Qobuz, SiriusXM, Tune-In, myTuner, Bandcamp i Deezer (obsługiwane usługi przesyłania strumieniowego różnią się w zależności od kraju). Zawartość offline dla obsługiwanych aplikacji może być przechowywana w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej odtwarzacza, dzięki czemu jest dostępna wszędzie i w każdym momencie.



Cena sugerowana odtwarzacza Astell&Kern KANN ALPHA w Polsce wynosi 5999 PLN brutto. Do sprzedaży trafi w październiku 2020.





GŁÓWNE CECHY:

• Wyjścia zbalansowane 2.5 mm i 4.4 mm Pentaconn

• Podwójny ESS Sabre ES9068AS DACs

• Moc wyjściowa 12 Vrms

• CPU Quad-Core, Bluetooth 5.0, Android 9.0

• Bezprzewodowe, 24-bitowe, Hi-Res Audio odtwarzanie poprzez LDAC i aptX HD

• Wsparcie dla MQA i najpopularniejszych usług transmisji strumieniowej muzyki





























Źródło: Info Prasowe / MIP