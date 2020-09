Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG przedstawia następcę XPG PRECOG - zestaw słuchawkowy do gier XPG PRECOG ANALOG. Posiada on certyfikaty Hi-Res Audio i został zaprojektowany z myślą o niesamowitej jakości dźwięku oraz wygodzie podczas długich sesji. Jest to możliwe dzięki hybrydowym, elektrostatyczno-dynamicznym przetwornikom i ergonomicznym nausznikom pokrytych przyjaznym dla skóry materiałem. Słuchawki są wyposażone w odłączany mikrofon o wysokiej czułości i są w pełni konfigurowalne z akcesoriami XPG. Rodzina zestawów słuchawkowych do gier XPG PRECOG to pierwsze na świecie tego typu produkty z podwójnymi elektrostatyczno-dynamicznymi przetwornikami. Zapewniają zarówno głęboki bas, jak i czysty dźwięk o wysokiej częstotliwości. Ich cienkie i lekkie membrany generują dźwięk na całej powierzchni poduszki.







Wszystko to składa się na zestaw, który radzi sobie z wysokimi częstotliwościami bez poświęcania przy tym basu. Zapewnia tym samym pełną jakość dźwięku, która pochłonie słuchacza w czasie odsłuchu ulubionej muzyki lub w czasie gier. XPG PRECOG ANALOG charakteryzuje się fenomenalną zakresem częstotliwości od 5 Hz do 50000 Hz, oferującą lepszą jakość dźwięku i wyższy poziom immersji podczas gry. Użytkownicy mogą w pełni cieszyć się doskonałym odsłuchem materiałów zapisanych w formatach FLAC / ALAC, AIFF lub MQA w porównaniu ze zwykłymi skompresowanymi formatami audio.



Opatentowane przez XPG oddychające poduszki nauszne Pro Player są zamknięte w przewiewnym, przyjaznym dla skóry materiale. Ich krój zapewnia naturalne dopasowanie, które nie uciska głowy użytkownika - nawet podczas noszenia okularów. Elementy nauszne zapewniają również doskonałą izolację akustyczną, nie dopuszczając do użytkownika hałasu otoczenia. Zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w mikrofon o wysokiej czułości, który minimalizuje zakłócenia, zapewniając czysty i jasny dźwięk. Zarówno mikrofon, jak i kabel 3.5 mm można odłączyć, aby ułatwić przenoszenie i przechowywanie.



Ceny nie podano.





















Źródło: Info Prasowe / XPG