HAMA Bluetooth Pocket 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grono fanów słuchania muzyki nad jeziorem, na plaży czy na plenerowej imprezie błyskawicznie się poszerza i dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez outdoorowego sprzętu audio. Właśnie z myślą o melomanach ze smartfonem, tabletem lub laptopem w ręku powstał mobilny głośnik Bluetooth Pocket 2.0 od marki HAMA. Jest niesamowicie kompaktowy, gdyż jego wymiary wynoszą 8,4 x 3,8 x 8,4 cm i waży tylko 180 g, czyli mniej więcej tyle ile jabłko. Bez problemu zmieści się więc w dłoni albo kieszeni kurtki lub plecaka.







Urządzenie jest zgodne z wyśrubowanym standardem wodoodporności IPX7, co oznacza, że niestraszne są mu wilgoć, deszcz, zachlapanie, a nawet półgodzinne zanurzenie pod wodą na głębokość metra. Ma 3,5 W mocy, obsługuje standard Bluetooth 5.0, jego zasięg działania wynosi 10 m, a zakres częstotliwości przenoszenia fal dźwiękowych to 180-20000 Hz. Głośnik wyposażono dodatkowo w złącza Jack 3.5 mm i USB. Zintegrowana bateria litowo-polimerowa w trybie sparowania przez Bluetooth umożliwia ciągłą pracę do 14 godz. Ładuje się ją do pełna za pomocą kabla USB w trzy godziny. Producent pomyślał również o zaopatrzeniu głośnika w zestaw głośnomówiący do prowadzenia rozmów telefonicznych. Nie zabrakło też diody LED, która poinformuje nas, czy sprzęt jest włączony.



Dzięki wbudowanym na górze przyciskom odtwarzania, pauzy oraz poprzedniego i następnego utworu można łatwo zdalnie sterować muzyką. Głośnik Bluetooth Pocket 2.0 zaopatrzono w specjalny solidny karabińczyk. Dlatego jeśli nie chcemy nosić go w kieszeni, możemy zwyczajnie przymocować go do uchwytu torby lub plecaka albo do szlufki spodni czy paska.



Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej, obie z wyróżniającymi się czerwonymi akcentami.



Sugerowana cena detaliczna to 19.99 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Hama