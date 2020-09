Delock 85974 - Multikabel HDMI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeden przewód, który pozwala na podłączenie monitora HDMI do laptopa, PC, tabletu lub smartfona? Osobom, które nie lubią żonglować przejściówkami firma Delock proponuje kabel wyposażony w komplet nowoczesnych złączy, który pozwala na przesyłanie obrazu w jakości 4K60. Delock 85974 to kabel o długości 1.75 metra. Tym, co go wyróżnia, jest zestaw nowoczesnych końcówek. Użytkownik ma do dyspozycji złącze USB typu C oraz dwa DisplayPorty - jeden pełnowymiarowy, drugi w wersji mini. Dzięki nim podłączenie zewnętrznego monitora do nowoczesnego laptopa, desktopa czy kompatybilnego tabletu lub smartfona, nie wymaga korzystania z kilku przewodów lub przejściówek.







Każde z dostępnych wejść pozwala na przesyłanie obrazu do monitora HDMI w jakości 4K. Korzystając z USB-C można liczyć na odświeżanie z częstotliwością 30 Hz, podczas gdy interfejsy DisplayPort wspierają 60 Hz. Metalowa obudowa w kolorze antracytowym posiada trzy wskaźniki LED, które sygnalizują aktualny stan pracy każdego z wejść.



Kabel Delock 85974 trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jego cena wyniesie około 250 PLN.





Dane techniczne - model 85974:

• Złącza:

- wejścia:

▪ 1 x DisplayPort (3840 x 2160 @ 60Hz)

▪ 1 x mini-DisplayPort (3840 x 2160 @ 60Hz)

▪ 1 x USB-C (3840 x 2160 @ 30Hz)

- wyjścia

▪ 1 x HDMI

• Chipset: Realtek RTD2171U

• obudowa: metalowa

• długość: ok. 1,75 m

• Wymagania systemowe:

- Android 8.0 lub nowszy

- Chrome OS

- iPad Pro (2018)

- Linux Kernel 4.3 lub nowszy

- Mac OS 10.15.1 lub nowszy

- Windows 7/8.1/10

- Urządzenie z wolnym portem mini-DP, DP, USB-C z alternatywnym DP lub Thunderbolt 3





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia