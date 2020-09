Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Rhod 500 RGB to programowalna klawiatura dla graczy. Zamknięta w aluminiowej obudowie ma być trwała i funkcjonalna. Producent wyposażył ją w sześciostrefową iluminację, dzięki której użytkownicy mogą stworzyć unikalny klimat swojego stanowiska do grania. Jej ustawienia można kontrolować poprzez dołączone oprogramowanie. Pozwala ono również na przypisywanie funkcji przyciskom, tworzenie makr, blokadę klawisza Windows czy zamianę funkcji klawiszy strzałek i WSAD. Gracz może zapisać swoje ustawienia w pamięci wewnętrznej urządzenia. Klawiatura dla graczy Genesis Rhod 500 RGB oferuje anti-ghosting dla 19 przycisków.







Dzięki temu nawet duety, które korzystają z jednego urządzenia podczas rozgrywek, powinny być usatysfakcjonowane. Kontrolę nad multimediami powinien ułatwić zestaw 12 klawiszy multimedialnych. Całość osadzono na antypoślizgowych stopkach, które mają zapobiegać przemieszczaniu się sprzętu.



Klawiatura gamingowa Genesis Rhod 500 RGB wykorzystuje mechanizm membranowy. Można zatem oczekiwać dobrej kultury pracy i cichej pracy. Urządzenie trafi do sklepów w drugim tygodniu września. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie około 99.90 PLN.





Dane techniczne:

• model: Rhod 500 RGB

• typ klawiatury: gamingowa

• przełączniki: membranowe

• liczba klawiszy: 104

• liczba klawiszy multimedialnych: 12

• wymiary: 466 x 159 x 36 mm

• interfejs: przewód USB o długości 1.8 m

• obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia