Audi i Quersus - wyjątkowa edycja foteli gamingowych

Quersus z dumą ogłasza wyjątkową współpracę z Audi, znanym niemieckim producentem samochodów klasy premium. Razem prezentują dwa ekskluzywne modele Quersus na licencji Audi: Quersus VAOS Audi RS Q e-tron i Quersus ICOS Audi. Krzesła te ucieleśniają istotę innowacji i designu, łącząc najwyższy komfort z najnowocześniejszą estetyką motoryzacyjną. Fotel gamingowy Quersus VAOS Audi zainspirowany jest projektem Audi RS Q e-tron, zwycięzcy Rajdu Dakar 2024, ten fotel gamingowy odzwierciedla ducha rywalizacji i zaawansowaną technologię. Jego śmiałe linie nawiązują do dynamicznego projektu prototypowego pojazdu terenowego Audi.







Quersus ICOS Audi Office Chair - Zainspirowany projektem jednoosobowego bolidu Audi, ten ergonomiczny hybrydowy fotel biurowy o sportowych kształtach ucieleśnia innowacyjność i dążenie do wydajności pojazdów Audi. Jego nowoczesny design, łączący rzeczowość i charakter, rewolucjonizuje wygląd każdego miejsca pracy.

Zmierzając w przyszłość

Krzesła Quersus Audi są wykonane z materiałów najwyższej jakości, odzwierciedlają standardy jakości Audi i nasze zaangażowanie w oferowanie niezwykle trwałych produktów,

przyczyniają się do zmniejszenia częstej wymiany krzeseł biurowych i minimalizują wpływ na środowisko. Podejście to dotyczy również opakowań, zaprojektowanych z materiałów

pochodzących z recyklingu.



Wyjątkowy komfort i ergonomia

Krzesła Quersus zapewniają wyjątkowe wsparcie dzięki licznym cechom ergonomicznym, takim jak 4-kierunkowe podparcie lędźwiowe, najnowocześniejsza pianka memory foam i wiele opcji regulacji oparcia i siedziska. Ta zaawansowana konstrukcja ergonomiczna, będąca wynikiem wieloletniej pracy i innowacji, umożliwia długotrwałe użytkowanie bez uszczerbku dla komfortu, zwiększa produktywność i zdrowie użytkownika.

































