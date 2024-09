realme GT 6 z AI - najnowsza aktualizacja AI Eraser 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme z radością ogłasza wprowadzenie aktualizacji skoncentrowanej na sztucznej inteligencji dla realme GT 6 Series. Aktualizacja ta, dostępna teraz za pośrednictwem OTA, umożliwia korzystanie z potężnych narzędzi AI zaprojektowanych w celu przedefiniowania doświadczenia AI w smartfonach. Oczekuje się, że aktualizacja dotrze do wszystkich europejskich użytkowników do września, ustanawiając GT 6 Series "Pogromcą flagowców AI" i odznaczając go pierwszym smartfonem realme z AI. W ramach obchodów swojej szóstej rocznicy, realme wprowadziło najszybszą na świecie technologię ładowania o mocy 320 W, zdolną do pełnego naładowania smartfona w zaledwie 4 minuty i 30 sekund. Dodatkowo, seria GT 6 otrzymuje znaczące funkcje AI poprzez aktualizacje OTA, wzmacniając zaangażowanie realme w dostarczanie najnowocześniejszych technologii młodym użytkownikom na całym świecie.







Aktualizacja wprowadza trzy przydatne funkcje sztucznej inteligencji:

• Na czele znajduje się pierwsza na świecie funkcja AI Ultra Clarity, która wykorzystuje zaawansowane modele AI do znacznego zwiększenia rozdzielczości i wyrazistości rozmytych obrazów. Funkcja ta jest szczególnie imponująca w przypadku zdjęć wykonanych za pomocą ultra-teleobiektywu, takich jak koncerty lub przedstawienia sceniczne, oferując nowy poziom szczegółowości obrazów.

• Dodatkowo, aktualizacja zawiera AI Eraser 2.0, funkcję, która pozwala użytkownikom bez wysiłku oczyścić swoje zdjęcia. Dzięki prostemu ręcznemu wyborowi lub nawet automatycznemu przyciskowi rozpoznawania, niechciane elementy, takie jak przechodnie i bałagan, są łatwo usuwane, a tło jest inteligentnie wypełniane, aby płynnie przywrócić obraz. Dzięki tej funkcji nawet pozornie zniszczone ujęcia można uratować i uczynić doskonałymi.

• Trzeci ważny dodatek, AI Smart Summary, działa jako osobisty asystent do zarządzania nagraniami spotkań lub dyskusji. Pomijając niepotrzebne treści i zapewniając zwięzłe podsumowania, funkcja ta oszczędza czas użytkownikom i zapewnia, że mogą oni szybko uchwycić kluczowe punkty każdego nagrania. AI Smart Summary obsługuje wiele języków, w tym chiński, angielski, włoski, hiszpański i hindi, dzięki czemu jest dostępna dla odbiorców na całym świecie.



Pozostałe dwie istotne funkcje AI to: AI Night Vision Mode i Al Smart Loop.



Rozszerzanie zestawu funkcji sztucznej inteligencji:

Opierając się na wcześniejszych sukcesach

Te nowe funkcje bazują na i tak już imponujących możliwościach sztucznej inteligencji realme GT 6. Seria wcześniej wprowadziła pierwszy w branży tryb AI Night Vision, zaprojektowany do nagrywania wyraźnych filmów nawet w słabo oświetlonych miejscach, takich jak kluby i bary. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi nocnego wideo, GT 6 zapewnia jakość wideo, która konkuruje z urządzeniami wyposażonymi w 1-calowy czujnik, co czyni go niezbędnym narzędziem dla entuzjastów nocnego życia.



Kolejną wyróżniającą się funkcją jest AI Smart Loop, która przewiduje działania użytkownika w celu usprawnienia interakcji. Rozpoznając zawartość, którą użytkownik wybiera i przeciąga na ekranie, AI Smart Loop ułatwia szybkie udostępnianie aplikacjom innych firm, zmniejszając liczbę kroków wymaganych do wykonania zadań. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu, uproszczonym operacjom i zwiększonej wydajności, funkcja ta stanowi przykład tego, jak sztuczna inteligencja może zmienić codzienne korzystanie ze smartfona.



Pierwszy smartfon realme ze sztuczną inteligencją: Pogromca flagowców AI, najlepszy smartfon AI dla młodych użytkowników

Dzięki tym aktualizacjom seria realme GT 6 na nowo definiuje się jako "Pogromca flagowców AI", przewodząc branży dzięki pionierskim rozwiązaniom AI. Dodatkowo, GT 6T otrzyma również AI Eraser 2.0 i AI Smart Summary, aby uzupełnić istniejącą funkcję AI Smart Loop, nadal przesuwając granice technologii smartfonów.



Aby zwiększyć swoje zaangażowanie w innowacje, realme utworzyło NEXT AI Lab, które uruchamia AI+UI Popularizer Plan, aby poprawić wrażenia użytkowników poprzez współpracę z liderami branży, takimi jak Qualcomm, Google i Microsoft. Inicjatywa ta ma na celu dostarczenie wyjątkowych doświadczeń AI co najmniej 100 milionom użytkowników w ciągu trzech lat, czyniąc technologię AI bardziej dostępną i wzmacniającą pozycję młodych użytkowników na całym świecie. Wraz z serią realme GT 6, realme urzeczywistnia swoją wizję.













źródło: Info Prasowe - realmy