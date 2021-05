Audioengine A1 - Domowy System Muzyczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bazując na sukcesie modelu A2, amerykański producent wprowadza do swojej oferty, nowe, aktywne głośniki z łącznością Bluetooth. Głośniki Audioengine A1 łączą kompaktowe wymiary i funkcjonalność z atrakcyjną ceną, zachowując jednocześnie imponujące brzmienie wyższego modelu. W najnowszym modelu A1 mamy zastosowaną sprawdzoną koncepcję, czyli konstrukcję dwudrożną z dedykowanymi przetwornikami dla poszczególnych zakresów, łącznością Bluetooth 5.0 z aptX oraz starannie zaprojektowaną sekcją wzmacniacza.







Audioengine A1 – autorskie i zoptymalizowane elementy

Wszystkie przetworniki, jakie stosuje marka Audioengine to autorskie konstrukcje amerykańskiego producenta. W modelu A1 mamy specjalne głośniki nisko-średniotonowe posiadające membrany z włókien aramidowych o średnicy 7 cm. Są one uzupełnione przez dedykowane głośniki wysokotonowe z neodymowymi układami magnetycznymi i tekstylnymi kopułkami o średnicy 20mm. Wszystkie przetworniki stosowane przez firmę Audioengine posiadają precyzyjnie zoptymalizowane parametry, a ich konstrukcja bazuje na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych w zakresie produkcji przetworników elektroakustycznych. Dzięki temu brzmienie posiada nie tylko wysoką precyzję i doskonałą barwę, ale też zaskakującą – zwłaszcza biorąc pod uwagę rozmiary – dynamikę i skalę dźwięku.



Precyzyjnie wykonana i sztywna obudowa

Także w kwestii obudowy producent nie poszedł na żadne kompromisy. Obudowa modelu A1 wykonana jest w całości z płyty MDF o grubości 18mm, która jest dodatkowo wzmocniona w newralgicznych miejscach. Ponadto zastosowano specjalny materiał tłumiący, który skutecznie niweluje szkodliwe fale stojące wewnątrz obudowy. Mało tego, zaokrąglono nawet ścianki obudowy tak, aby zminimalizować dyfrakcje na jej krawędziach. Całości zaś w tej materii dopełnia umiejscowienie portu bass-refleks na przedniej ściance, co daje bardzo szerokie możliwości ustawienia. Audioengine A1 zapewnią nam precyzyjny i czytelny bas nawet ustawione tuż przy tylnej ściance.



Dbałość o szczegóły i wysokiej klasy elektronika

Doskonałe przetworniki to oczywiście tylko część recepty na sukces. Dlatego w modelu Audioengine A1 zastosowano najnowszej generacji wzmacniacz cyfrowy, który dostarcza sumarycznie aż 60W mocy w impulsie, oraz 30W mocy ciągłej RMS.



Bluetooth 5.0 oraz możliwość podłączenia subwoofera

Audioengine A1 możemy podłączyć nie tylko do komputera poprzez wejście liniowe. Do dyspozycji mamy także łączność Bluetooth wspierającą kodeki aptX, AAC i SBC, co sprawia, że bez problemu możemy cieszyć się muzyką z telefonu, tabletu czy innego źródła w trybie bezprzewodowym. Co istotne, sekcja odbiornika bezprzewodowego w nowym modelu Audioengine została specjalnie zaprojektowana tak, aby uzyskać trzykrotnie większy – porównując do standardowych rozwiązań – zasięg.



Ponadto producent pomyślał także o możliwości podłączenia dedykowanego subwoofera bezpośrednio do A1 – na tylnej ściance znajduje się specjalne dedykowane wyjście RCA. Dzięki temu możemy ten zestaw głośników w prosty i skuteczny sposób rozbudować, chociażby o firmowy subwoofer Audioengine A8, uzyskując pełnozakresowy system audio, który będzie w stanie nagłośnić nawet większe pomieszczenie.



Cena modelu na ryku polskim to 999 PLN brutto. Zalecane jest dokupienie podstawek Audioengine DS1 w celu poprawy percepcji brzmienia. Głośniki można nabyć m.in sklepach: Media Expert, X-kom oraz MP3Store/HiFiPRO . W tych ostatnich można również je przetestować.





Audioengine A1 – podstawowe dane techniczne:

Rodzaj: aktywne głośniki z łącznością Bluetooth ze wsparciem aptX

Sekcja wzmacniacza: klasa D

Moc: 60W szczytowej mocy całkowitej, (15W RMS / 30W mocy szczytowej na kanał wg. Specyfikacji AES)

Przetworniki: stożkowe przetworniki o średnicy 2.75” z membranami z włókien aramidowych oraz głośniki wysokotonowe z kopułkami 20mm kopułkami tekstylnymi. Wszystkie przetworniki ekranowane magnetycznie

Wejścia: liniowe 3.5mm mini-jack, Bluetooth

Wyjścia: wyjście LFE o regulowanym poziomie dla subwoofera

Zakres napięcia zasilania: 110-240V 50/60 Hz automatycznym dostosowaniem

Stosunek sygnału do szumu: powyżej 95 dB (typowy A-ważony)

Zniekształcenia THD-N: poniżej 0.05% dla wszystkich poziomów mocy

Przesłuch międzykanałowy: mniejszy, niż 50 dB

Pasmo przenoszenia: 65 Hz-22 KHz +/- 2dB

Impedancja wejściowa: 10Kohm

Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, zabezpieczenie przez impulsem przy włączaniu i wyłączaniu

Pobór prądu: ok 10W w stanie spoczynku

Wymiary: 152 mm(wys.) x 102 mm (szer.) x 133 mm (głęb.)















Źródło: Info Prasowe / MIP