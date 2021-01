Auralic Sirius G2.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SIRIUS G2.1 poprawia i optymalizuje sygnały ze wszystkich źródeł, niezależnie od tego, czy są to pliki o wysokiej rozdzielczości, czy strumienie z gorszego źródła lub formatu. Dzięki SIRIUS G2.1 skompresowane, stratne i słabej jakości nagrania mogą zostać ulepszone, poprawiając w ten sposób ogólne wrażenia odsłuchowe. Dodatkową zaletą jest możliwość podłączenia go do dowolnego przetwornika cyfrowo-analogowego dowolnej marki w celu przejęcia obciążenia związanego z obróbką danych, dzięki czemu nasz DAC otrzymuje najczystszy możliwy sygnał cyfrowy pozbawiony niepotrzebnego nalotu i zniekształceń.







Niezależnie od tego jaki sygnał jest przetwarzany (słaba jakość muzyki czy format DSD) oraz jakie możliwości ma Nasz przetwornik, Sirius optymalizuje sygnał wykorzystując nowoczesne technologie i algorytmy w ceku osiągnięcia maximum efektu. Poprzez ponowne próbkowanie sygnału w optymalnym punkcie przetwornika czy też upsampling oraz unikalne filtry i funkcje, które producent wprowadził do swojego urządzenia, w rezultacie otrzymujemy odczuwalnie lepszy dźwięk.



SIRIUS G2.1 może również kompensować dane pomieszczenie za pomocą 20-pasmowego korektora parametrycznego, umożliwiając optymalizację pod kątem otoczenia bez wydawania dziesiątek tysięcy na kompletną przebudowę lub renowację pomieszczenia. A jak wiemy nawet najlepszy sprzęt bez odpowiedniej akustyki nie zagra poprawie.



Urządzenie jest zasilane przez platformę współprzetwarzania AURALiC Proteus G2; której sercem jest układ FPGA Xilinx XC7A200T, wzmocniony przez 512 MB pamięci DDR3. Ten układ FPGA zawiera ponad 200 000 komórek logicznych i 740 segmentów DSP, które razem zapewniają niezrównane możliwości przetwarzania danych. Moc obliczeniowa i wydajność SIRIUS G2.1 są częściowo osiągnięte dzięki decyzji projektowej o zastosowaniu struktury platformy z dwoma procesorami, która podwaja swoją wydajność. Podczas gdy AURALiC Tesla G1 obsługuje kontrolę sprzętu, Proteus G2 koncentruje swoje wysiłki na przetwarzaniu danych muzycznych.



Auralic zadbał nie tylko o protokoły transmisji oraz bez jitterowe układy współpracy ale również wyeliminował niepożądane czynniki fizyczne poprzez odpowiednie rozmieszczenie elementów całego układu, izolacje galwaniczną, obudowę urządzenia czy system amortyzacji zawieszenia całego systemu.



Urządzenie jest już do kupienia w Polsce a jego cena wynosi 30 000 PLN. Urządzenie można przetestować na swoim systemie wcześniej umawiając się na taki odsłuch z jednym z autoryzowanych dealerów Auralic.





Podstawowe funkcje oraz parametry urządzenia

Wejścia audio

Lightning Link (do 384 K / 32 bity, DSD512)

USB Audio (do 384 K / 32 bity, DSD512)

AES / EBU (do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)

Koncentryczne (do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)

TOSLINK (Do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)



Wyjścia audio

Lightning Link (do 384 K / 32 bity, DSD512)

USB Audio (do 384 K / 32 bity, DSD512)

AES / EBU (do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)

Koncentryczne (do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)

TOSLINK (do 192 K / 24 bity, DSD64 przez DoP)



Benchmark

THD + N: <-165dB (Resample do PCM 44.K – 384K)

THD + N: <-155dB (Resample to DSD128 – DSD512)

THD + N: <-150dB (Resample to DSD64)



Funkcje przetwarzania

Reclocking sygnału i eliminacja jittera

PCM i DSD Resampler

8-pasmowy korektor parametryczny

Kompensacja położenia głośników

Precyzyjna cyfrowa regulacja głośności































Źródło: Info Prasowe / MIP