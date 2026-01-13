Aurzen ZIP zadebiutował na CES 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2026 firma Aurzen zaprezentowała jak technologia obrazu coraz mocniej łączy się z elektromobilnością, podróżami samochodowymi i stylem życia opartym na mobilności. Centralnym punktem ekspozycji było nietypowe kino samochodowe zbudowane wokół Tesli Model Y, w którym główną rolę odegrał nowy projektor z serii ZIP – najmniejszych projektorów na świecie. Szykują się jednak nowości także dla Polski. ZIP Cyber Edition został zaprezentowany jako rozwiązanie, dzięki któremu zaparkowany samochód może w kilka minut zmienić się w kino. W sam raz do wykorzystania na parkingu leśnym, przy punktach widokowych czy na kempingach. To odpowiedź na rosnącą popularność wyjazdów typu road trip, gdzie czas spędzony „pomiędzy” staje się równie ważny jak sam cel podróży.







Nowa odsłona najmniejszego na świecie, mieszczącego się do kieszeni projektora Aurzen ZIP stawia na stylistykę podkreślającą nowoczesną technologię. W tej trójdzielnej, składanej konstrukcji wykorzystywana jest technologia DLP do prezentowania obrazu o rozdzielczości HD. Do tego oferuje też łatwą i szybką funkcję screen mirroring ze smartfona i laptopa za jednym kliknięciem. Wbudowana bateria pozwala na około 1.5 godziny projekcji, a szybkie ładowanie USB-C zapewnia elastyczność podczas podróży. Aurzen pokazuje ten model także jako narzędzie do kreatywnej pracy, między innymi przy rękodziele, tuftingu czy szyciu, gdzie regulowane kąty projekcji ułatwiają pracę manualną.



Nie tylko ZIP

Podczas CES 2026 Aurzen zaprezentował także szersze portfolio swoich przenośnych projektorów. Seria BOOM, obejmująca modele BOOM Mini i BOOM Air, skierowana jest do użytkowników oczekujących wyższej jakości obrazu i dźwięku w mobilnej formie. Projektory te oferują natywną rozdzielczość 1080p, wbudowany system Google TV oraz obsługę Dolby Audio. BOOM Mini wyróżnia się dodatkowo technologią VibeBass, czyli specjalnie dostrojonym systemem basowym, który zapewnia głębszy i bardziej wyrazisty dźwięk z kompaktowej obudowy. BOOM Air z kolei obsługuje zasilanie przez USB-C oraz powerbanki power delivery o mocy 65 W, co czyni go szczególnie praktycznym w podróży i podczas użytkowania na świeżym powietrzu.



Aurzen zaprezentował również w Las Vegas dwa modele, które zadebiutowały globalnie pod koniec ubiegłego roku. Są to modele Roku TV EAZZE D1R oraz Roku TV D1R Cube, czyli pierwsze na świecie projektory z wbudowanym systemem Roku TV, oferujące intuicyjny interfejs, rozdzielczość 1080p i zintegrowany system Dolby Audio. Model D1R Cube został dodatkowo wyposażony w uszczelniony silnik optyczny, zwiększający trwałość urządzenia i jego odporność w warunkach mobilnych.



Klasyczna wersja najmniejszego na świecie projektora Aurzen ZIP jest dostępna do zakupu w Polsce od 1999 PLN. Modele Boom Air i Boom Mini już niedługo zadebiutują także w naszym kraju.

















źródło: Info Prasowe - Aurzen