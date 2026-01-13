Fender Play trafia na telewizory Samsung

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił globalne, wyłączne partnerstwo z marką Fender, w ramach którego w 2026 roku na telewizorach Samsung pojawi się pierwsza na świecie telewizyjna wersja aplikacji Fender Play. Przyszli instrumentaliści mogą wybrać naukę gry na gitarze elektrycznej, akustycznej, basowej lub ukulele. Kursy dostępne są na żądanie i dopasowane do poziomu umiejętności, a każda lekcja krok po kroku opiera się na znanych utworach. Tryb Jam Mode pozwala dodatkowo wybrać muzyczne tło i grać wraz z wyselekcjonowanymi kawałkami z różnych gatunków, zamieniając ekran telewizora w wirtualną scenę.







– Dzięki lekcjom wideo na ekranach telewizorów Samsung, nauka gry na instrumentach staje się naturalną częścią codziennego życia i pomaga szybciej osiągać zamierzone cele – powiedział Hun Lee, Executive Vice President of the Visual Display (VD) Business at Samsung Electronics Samsung Electronics. – Wprowadzając Fender Play po raz pierwszy na telewizory, Samsung udawadnia po raz kolejny że największy domowy ekran jest doskonałą przestrzenią do wspólnej nauki, zabawy i rozrywki.



Samsung zaprezentował to doświadczenie na żywo podczas targów CES 2026, pokazując, jak aplikacja Fender Play umożliwia wciągającą naukę gry na instrumentach bezpośrednio na ekranie telewizora. Jako światowy lider rynku telewizorów od 20 lat, firma gwarantuje najwyższą jakość obrazu, dźwięku i niezawodność, co sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca i przyjemna.



– Cieszymy się, że możemy zaoferować użytkownikom telewizorów Samsung wciągające doświadczenie edukacyjne Fender Play, które pomoże entuzjastom gitary rozwijać ich umiejętności – powiedział Cliff Kim, VP of Growth Strategy, Digital Products at Fender and President of the Fender Play Foundation. – Naszą misją od zawsze było kształcenie i inspirowanie muzyków na całym świecie, a dzięki tej współpracy miłośnicy muzyki mogą uczyć się, ćwiczyć, grać, korzystając z wysokiej jakości interaktywnych lekcji bezpośrednio na ekranach telewizorów Samsung.



Aplikacja Fender Play będzie dostępna na telewizorach Samsung pierwszej połowie 2026 roku.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG