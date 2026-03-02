Aurzen wprowadza nowe projektory do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aurzen wprowadza do Polski nowości. Po najmniejszym na świecie modelu ZIP nad Wisłą debiutuje seria BOOM - nieco większe modele, które nadal oferują dużą mobilność w połączeniu z wysoką jakością obrazu. Aurzen BOOM mini to projektor zaprojektowany z myślą o tych, którzy oczekują pełnej rozrywki bez kompromisów. Urządzenie oferuje między innymi łatwy dostęp do Google TV i ponad 10 000 aplikacji, w tym popularnych serwisów streamingowych takich jak NetfIix, YouTube oraz trudno dostępny, oficjalnie licencjonowany Disney+. Producent oferuje w tym sprzęcie natywną rozdzielczość Full HD (1080p) z obsługą HDR10 i 500 ANSI lumen jasności, co gwarantuje wyraźny, realistyczny obraz nawet w dobrze oświetlonych wnętrzach. Do tego także wsparcie odtwarzania plików 4K, automatyczna ostrość i korekcja trapezową w czasie rzeczywistym dzięki technologii Time of Flight. Do tego bogate opcje połączeń: dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1, HDMI oraz USB.







Lekkość i wygoda dzięki Google TV

Do fanów mniejszych rozmiarów może trafić także model BOOM Air. To kompaktowa, lekka konstrukcja (ok. 1.23 kg) z wbudowanym systemem Google TV, który pozwala streamować treści bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń z takich serwisów streamingowych jak Netflix, YouTube, Disney+ czy Prime Video. Natywna jakość to Full HD (1080p) z HDR10 i wsparciem dla 4K. Do tego 300 ANSI lumen jasności, co sprawdzi się idealnie podczas wieczornych projekcji filmów czy seriali. Nie bez znaczenia jest także świetne nagłośnienie. Dolby Audio i 10 W głośnik zapewniają dźwięk o wyraźnej, pełnej barwie, bez potrzeby dodatkowego sprzętu. Całość można zasilać przez kabel USB-C, również przez powerbanki z mocą powyżej 65W, dzięki czemu projektor jest bardziej elastyczny w użyciu poza domem.



Idealne centrum domowej rozrywki

Obydwa projektory Aurzen łączą zaawansowane możliwości technologiczne z prostotą obsługi i eleganckim designem — stanowiąc idealne rozwiązanie zarówno do domowego kina, jak i prezentacji multimedialnych w pracy lub edukacji. Dzięki wbudowanemu Google TV i szerokiej gamie opcji łączności użytkownicy mogą w kilka sekund przejść od codziennych zadań do pełnoprawnej strefy rozrywki. Aurzen BOOM mini i Air kosztują odpowiednio 1299 PLN i 869 PLN i na początek są dostępne w sieci Komputronik.



















źródło: Info Prasowe - Aurzen