Austrian Audio The Arranger - Słuchawki Otwarte dla Wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Austrian Audio, renomowany producent sprzętu audio z Wiednia, z dumą prezentuje The Arranger – referencyjne słuchawki otwarte, zaprojektowane dla audiofilów, którzy poszukują bezkompromisowej jakości dźwięku i niezrównanej precyzji. The Arranger to połączenie innowacyjnej inżynierii, doskonałego rzemiosła i komfortu, które ma na celu zapewnienie wyjątkowych wrażeń słuchowych. Słuchawki The Arranger zostały stworzone, aby dostarczyć czysty, pozbawiony zniekształceń dźwięk z doskonałą kontrolą impulsów i bogatym, kontrolowanym basem, schodzącym aż do 5 Hz. Ich otwarta konstrukcja tworzy szeroką, naturalną scenę dźwiękową, gdzie każdy instrument jest perfekcyjnie umiejscowiony, nie “pływając” w głowie.







• Autorski Przetwornik 44mm: Sercem The Arranger jest 44-milimetrowy przetwornik dynamiczny, zaprojektowany przez Austrian Audio, z membraną DLC (Diamond-Like Carbon) i opatentowanym magnesem pierścieniowym. Zapewnia to wyjątkową dokładność impulsów, ultra-niskie zniekształcenia i czyste, rozciągnięte basy.

• Niska Impedancja: Z impedancją wynoszącą 25 Ω, The Arranger są łatwe do wysterowania przez szeroką gamę urządzeń, od profesjonalnych interfejsów audio po przenośne odtwarzacze i smartfony.

• Szerokie Pasmo Przenoszenia: Pasmo przenoszenia od 5 Hz do 30 kHz gwarantuje pełne spektrum dźwięku, od najgłębszych basów po krystalicznie czyste wysokie tony.



Komfort i Rzemiosło

Austrian Audio The Arranger to nie tylko doskonałe brzmienie, ale także wyjątkowy komfort i trwałość, co czyni je prawdziwą inwestycją na lata.

• Miękkie Nauszniki i Pałąk: Wykonane z miękkiej, zamszowej skóry ekologicznej nauszniki i pałąk zapewniają komfort nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Są one również wymienne, co przedłuża żywotność słuchawek.

• Składana Konstrukcja i Metalowe Zawiasy: Słuchawki posiadają składaną konstrukcję i w pełni metalowe zawiasy, co ułatwia transport i zwiększa ich wytrzymałość.

• Profesjonalna Łączność: Standardowo dołączony kabel TRS z 4-pinowym symetrycznym gniazdem, a także opcjonalne kable zbalansowane Pentaconn lub 5-pinowe XLR, zapewniają profesjonalne opcje połączeń.

• 100% Serwisowalne: Wszystkie elementy The Arranger są w 100% serwisowalne, co podkreśla zaangażowanie Austrian Audio w trwałość i zrównoważony rozwój.



Dostępność i Cena

Austrian Audio The Arranger są już dostępne w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3999 PLN. Zainteresowani klienci mogą odsłuchać model m.in. w salonach MP3Store oraz HiFiPRO.

































źródło: Info Prasowe - MIP