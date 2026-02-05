Hama GaN 65 W ze zwijanym przewodem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nigdy więcej gorączkowego szukania kabla do ładowania, gubienia go lub upychania na wyjazd na siłę w wąskich zakamarkach plecaka. Niemiecki producent HAMA przedstawia poręczną, kompaktową ładowarkę GaN o mocy 65 W ze złączem USB-C, Power Delivery i Qualcomm Quick Charge, która naładuje każdy telefon, ale też laptop. Uwagę zwraca wbudowany w nią i automatycznie zwijany do wnętrza obudowy kabel. W ten sposób możemy zasilać dwa sprzęty naraz. Najnowsza ładowarka została oparta o technologię, wykorzystującą jako półprzewodnik azotek galu (GaN) w miejsce klasycznie stosowanego krzemu. Sprawność energetyczna takiej ładowarki jest znacznie wyższa od tradycyjnej i sięga nawet 95 proc., zapewniając o 6-12 proc. mniej strat ciepła, a co za tym idzie energii.







Tego typu ładowarka prawie się nie nagrzewa i może dostarczyć bezpiecznie wyższą mocy w znacznie mniejszej obudowie niż krzemowe odpowiedniki. Miniaturyzację takiej białej kostki Hama (wymiary: 5.8 cm długości, 3.1 cm szerokości i 6.5 cm wysokości przy 160 g wagi) docenią na pewno wszyscy, którzy lubią pakować np. na wyjazd na ferie zimowe mnóstwo sprzętu i akcesoriów, ale zawsze w torbie czy plecaku brakuje na nie miejsca.



Producent zaopatrzył ładowarkę w gniazdo USB-C, obsługujące technologię Power Delivery. Oznacza to, że inteligentny zestaw czipów gwarantuje nam bezpieczną pracę, czyli zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem. Ładowarka samoczynnie dobiera odpowiednia napięcie i natężenie prądu. Nie brak tu również technologii Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, czterokrotnie przyspieszającej proces zasilania. Moc ładowarki wynosi 65 W, co w pełni wystarczy do szybkiego naładowania smartfona („od zera” do stanu 60 proc. baterii w 30 minut), słuchawek lub głośnika Bluetooth czy laptopa.



Co jednak najbardziej wyróżnia ładowarkę Hama Gan 65 W na tle konkurencyjnych konstrukcji? Dysponuje ona… wbudowanym zwijanym kablem o długości 70 cm z obustronną wtyczką USB-C. Kabel wystarczy zdecydowanym pociągnięciem wyciągnąć i podpiąć do urządzenia docelowego. Natomiast po zakończonym procesie zasilania energią trzeba go odpiąć i wypuścić, a zostanie automatycznie zwinięty do obudowy ładowarki. W ten sposób rozwiązuje się kilka problemów naraz, np. konieczność zabierania ze sobą osobno przewodu do ładowania czy upychania go wielokrotnie zgiętego do wąskich przestrzeni w bagażu. Zapomnijmy też o ryzyku jego zgubienia, gdyż jest na stałe przytroczony do zasilacza. Warto podkreślić, że ze względu na obecność wbudowanego kabla i portu USB- C, dobierając dodatkowy zewnętrzny przewód, ta nowość produktowa jest w stanie ładować dwa urządzenia jednocześnie.



Ładowarka Hama GaN 65 ze zwijanym kablem lada moment będzie dostępna w sprzedaży w katalogowej cenie 179 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA