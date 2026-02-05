G2 Esports oraz AGON by AOC na Intel Extreme Masters

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – wspólnie z organizacją G2 Esports zapraszają na tegoroczne Intel Extreme Masters w Krakowie. W ich trakcie od 6 do 8 lutego w Tauron Arena Kraków będą odbywać się światowe finały w Counter-Strike 2. Na miejscu nie zabraknie organizacji G2 Esports, której stoisko będzie dostępne dla uczestników wydarzenia. Odwiedzającym stoisko G2 zostaną udostępnione cztery stanowiska komputerowe, na których będzie można sprawdzić swoich sił w wyzwaniu na mapie Ultimate LeG2nd. Została ona opracowana wspólnie przez G2 Esports oraz użytkownika uLLeticaL, autora m.in. popularnej mapy treningowej Aim Botz.







Nagrodą za najlepszy wynik w wyzwaniu będzie monitor AOC AGON PRO CS24A. Jest to e-sportowy model o odświeżaniu 610 Hz i z dedykowanym trybem Counter-Strike 2 oraz akcentami stylistycznymi związanymi z grą. Jego podstawa ma charakterystyczny pomarańczowo-złoty kolor, na stopie i obudowie panelu znajdują się loga CS-2, a na podstawie umieszczono zarys AWP. Każdy uczestnik wyzwania otrzyma też specjalną naklejkę G2 związaną z IEM 2026.











źródło: Info Prasowe - AOC