AMD przedstawia Kintex UltraScale+ Gen 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dzisiaj rodzinę układów FPGA - AMD Kintex UltraScale+ Gen 2, która przeznaczona jest dla następnej generacji systemów medycznych, przemysłowych i nadawczych. Ta nowa rodzina oferuje ulepszone pamięć, zestaw interfejsów I/O oraz mechanizmy ochronne, aby sprostać rosnącym wymaganiom wśród rozwiązań służących do obrazowania, testowania, pomiarów, automatyki czy profesjonalnej obsługi multimediów 4K/8K. Najważniejsze zalety AMD Kintex UltraScale+ Gen 2, to wysoka przepustowość i wydajność umożliwiająca działanie w czasie rzeczywistym - zintegrowane kontrolery LPDDR4X/5/5X zapewniają szerokie pasmo i deterministyczne zachowanie w przypadku zadań wrażliwych na opóźnienia.







AMD przewiduje nawet 5-krotny wzrost przepustowości pamięci w porównaniu do poprzedniej generacji, co pozwoli klientom uniknąć przenosin na droższe rozwiązania.



Szerokie możliwości połączeń - skalowalne i szybkie interfejsy I/O oraz obsługa PCIe Gen4 zapewniają zgodność ze współczesnymi architekturami systemów realizujących zadania AV-over-IP, przechwytywanie wielu transmisji, przechwytywanie wzorców i błedów, obrazowanie z wielu sensorów na raz czy kontroling. AMD przewiduje nawet 2-krotne zwiększenie gęstości kanałów przypadających na PCIe.

Bezpieczeństwo i długoterminowa niezawodność - zaawansowane funkcje ochronne takie, jak uwierzytelnione działanie, szyfrowanie strumieni, blokada klonowania, zarządzanie zaufanymi kluczami i kryptografia na poziomie CNSA 2.0 pomagają chronić własność intelektualną i wdrożone systemy. Nowa rodzina ma być również dostępna i obsługiwana nawet do 2045 za sprawą narzędzi takich jak Vivado i Vitis oraz dzięki dojrzałemu ekosystemowi rozwiązań.











źródło: Info Prasowe - AMD