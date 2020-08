Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nasi starożytni przodkowie wierzyli w nadprzyrodzone moce piramid, więc czemu i dziś nie poddać się takiej sugestii? Co prawda nie wiem, czy piramida powstrzyma wszelkie wirusy i ataki na nasz komputer, ale na pewno sprawi, że będzie on wyglądał nietuzinkowo. Azza Pyramid Mini 806, to obudowa klasy Mini-ITX i świetnie pokaże nasze podzespoły dzięki szklanym, trójkątnym ścianom. Pamiętać należy, że ta nieduża konstrukcja pomieści w sobie tylko zasilacze SFX. Za chłodzenie wnętrza odpowiadać będzie wentylator 120 mm RGB Hurricane II, umiejscowiony u szczytu piramidy. To połączenie szkła i aluminium nie będzie jednak tanie, bo zapowiadana cena oscyluje wokół kwoty 249.90 Euro (~295 USD).



























Źródło: TechPowerUP