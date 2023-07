BARBIE - współpraca Samsung oraz Warner Bros. Pictures

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Premiera filmu BARBIE to jedno z ważniejszych kulturalnych wydarzeń roku. Samsung Electronics poinformował o nawiązaniu współpracy z Warner Bros. Pictures. Ekskluzywna współpraca obejmuje globalną aktywację detalicznąi stworzenie projektu: BARBIE SmartThings DreamHouse. Kampania rozpocznie się w dwóch kanałach, począwszy od globalnej aktywacji detalicznej w sklepach na całym świecie. Klienci odwiedzający sklepy detaliczne na całym świecie już niebawem będą mogli cieszyć się oficjalnym zwiastunem BARBIE zrealizowanym w zapierającej dech w piersiach jakości 8K. Będzie on odtwarzany w sklepach na telewizorach Samsung, dając przedsmak niezwykłych efektów wizualnych, jakich możemy spodziewać się w filmie.







To kolejny krok pozwalający zaprezentować niezwykle możliwości Samsung Excellence Line Neo QLED 8K. Dzięki temu użytkownicy tych telewizorów będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z wybranymi fragmentami filmów w iście kinowej jakości. Premiera BARBIE SmartThings DreamHouse odbyła się na stronie Samsung.com 10 lipca 2023 roku, dając konsumentom wgląd w pełen kolorów świat BARBIE, w którym codzienne czynności wykonywane są z wykorzystaniem aplikacji SmartThings, która pozwala intuicyjnie łączyć ze sobą urządzenia i jest jednym z największych ekosystemów tego typu, posiadającym obecnie ponad 150 milionów użytkowników na całym świecie. Dzięki możliwości sterowania całym domem za pomocą jednej aplikacji aplikacja pozwala konsumentom dostosować sposób funkcjonowania ich domów do indywidualnych potrzeb. Umożliwia również monitorowanie zużycia energii, a nawet ustawienie nastroju na organizację imprezy o tematyce BARBIE godnej Krainy BARBIE.



Wyposażony w SmartThings dom BARBIE jest próbą interpretacji legendarnego Domu Marzeń BARBIE, który przy okazji prezentuje możliwości SmartThings. Goście odwiedzający specjalną stronę internetową mogą na przykład dowiedzieć się, jak rozkręcić imprezę za pomocą telefonu Galaxy Z Flip4, odtwarzając muzykę z poziomu SmartThings, jak dodać trochę różu do ich wizerunku przy pomocy zegarka Galaxy Watch 4, a także jak wykorzystać robota odkurzającego Jet Bot AI + do szybkiego posprzątania konfetti po zakończeniu imprezy.



Dostępny na stronie Samsung.com projekt BARBIE SmartThings DreamHouse jest wyposażony w karuzelę produktową umożliwiającą gościom zakup poszczególnych produktów. Dom BARBIE SmartThings DreamHouse można znaleźć na stronie Samsung.com oraz w europejskich mediach społecznościowych marki. Dzięki niemu fani BARBIE mogli poczuć atmosferę filmu jeszcze przed jego kinową premierą, która miała miejsce 21 lipca 2023 r.



O filmie BARBIE

Kraina Barbie to idealne miejsce, w którym mieszkają sami idealni ludzie. No, chyba że przechodzisz akurat kryzys egzystencjonalny. Albo nazywasz się Ken. Studio Warner Bros. Pictures przedstawia wyprodukowany we współpracy z Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/CG Pictures oraz Mattel film BARBIE. Jego amerykańska premiera kinowa została zaplanowana na 21 lipca 2023 roku. Do kin zagranicznych trafi on natomiast już 19 lipca 2023 roku. W wyreżyserowanym przez Gretę Gerwig obrazie występują: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman oraz Will Ferrell. Autorami scenariusza filmu inspirowanego lalką „Barbie” firmy Mattel są Greta Gerwig i Noah Baumbach, zaś za jego produkcję odpowiadają David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley i Robbie Brenner. Do grona producentów wykonawczych należą: Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich i Cate Adams. Za warstwę muzyczną filmu odpowiada George Drakoulias, zaś autorami muzyki są Mark Ronson i and Andrew Wyatt.

















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG