BIOSTAR - Micro-ATX A520MH V6.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR z dumą prezentuje nową płytę główną Micro-ATX A520MH V6.0, opartą o architekturę pojedynczego chipu AMD A520. Stylowy design oraz słynne, czarne PCB zadowoli wielu użytkowników płyty A520MH V6.0 od BIOSTAR. Nowa platforma jest niezawodna i wytrzymała, zaprojektowana by dostarczać użytkownikom pełnej funkcjonalności, wysokich osiągów oraz najdłuższej żywotności z najnowszymi i najmocniejszymi procesorami AMD Ryzen. Idealna do biznesu i domowych zastosowań, płyta A520MH V6.0 posiada funkcjonalności, które pomogą użytkownikom doskonale wywiązać się ze swoich codziennych zadań, takie jak wsparcie 64Gb pamięci RAM DDR4 na dwóch kanałach DIMM, z możliwością overclockingu do 3200+.







PCIe 3.0 jest również dostępne na nowej A520-tce, z przepustowością do 8GT/s oraz z zwiększoną stabilnością przesyłu danych i sygnałów. Co więcej, dostępny jest również port PCIe M.2 32Gb/s o 5-krotnie szybszej magistrali w porównaniu do SATA III 6Gb/s oraz z zmniejszonymi opóźnieniami.



Płyta główna A520MH V6.0 posiada również popisową technologią BIOSTAR Digital PWM, podnoszącą sprawność systemu, zwiększającą osiągi oraz dostarczającą niezawodne zasilanie. To wszystko jest wspierane przez technologię inteligentnego chłodzenia BIOSTAR A.I FAN, która wykrywa temperaturę systemu i steruje wentylatorami dla jak najefektywniejszego chłodzenia. Przekłada się to na zawsze optymalną temperaturę Twojego PC i oszczędność energii.



Platforma A520MH V6.0 posiada również port HDMI 4K2K obsługujący rozdzielczość aż do 4K, umożliwiający użytkownikom na doświadczenie żywych i wspaniałych efektów w czterokrotnie wyższej rozdzielczości w porównaniu do Full HD, wypełniających ekran jasnym i ostrym obrazem zapewniającym najlepsze doświadczenia podczas oglądania treści w jakości high definition, takich jak seriale i filmy z platform Youtube i Netflix poprzez złącze HDMI.



Tylny panel WE/WY płyty A520MH V6.0 został zaprojektowany dla wygody wszystkich użytkowników. Posiada najpotrzebniejsze porty takie jak 4 x USB 3.2 (Gen1), 2 x USB 2.0, 2 x PS/2 Mysz i Klawiatura, wyjście VGA oraz wyjątkowe złącze HDMI 4K2K.



Co więcej, platforma A520MH V6.0 posiada trzy potężne złącza audio oparte o technologię Realtek ALC887, zaprojektowane dla dostarczania dźwięku HD 7.1 do Twojego domu. Dostępna jest również sieciówka Realtek Gigabit LAN gwarantująca szybką i stabilną łączność sieciową, dzięki której użytkownicy mogą grać i oglądać streamowane media bez żadnych ograniczeń.































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR