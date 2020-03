BIOSTAR A10N-9630E w formacie Mini-ITX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

BIOSTAR zaprezentował dzisiaj płytę główną A10N-9630E, z wbudowanym procesorem 7-mej generacji AMD Bristol Ridge. Nowa płyta główna w formacie Mini-ITX posiada bogatą funkcjonalność pozwalającą jej na konkurowanie z każdym rywalem na rynku. Dzięki wbudowanemu procesorowi quad-core AMD A10-9630P i wsparciem grafiki AMD Radeon, platforma BIOSTAR A10N-9630E zapewnia płynność pracy, niezawodność oraz przystępność cenową dla użytkowników poszukujących sprzętu do podstawowych zadań takich jak przeglądanie sieci, wysyłanie e-maili oraz obsługi aplikacji biurowych. Płyta ma również zastosowania przemysłowe, dzięki swojemu formatowi Mini-ITX doskonale wpasuje się do biura tworząc czyste i przystępne miejsce pracy. Co więcej, platforma A10N-9630E posiada doskonałe osiągi w swojej klasie oraz niski pobór energii.







Płyta główna BIOSTAR A10N-9630E posiada dwa sloty ram DDR4 obsługujące do 32GB pamięci 2400MHz dla zapewnienia wysokich osiągów, pojemności, poprawionej spójności danych oraz niskiego poboru energii przy pracy w wielu aplikacjach jednocześnie. Super Ochrona Anty-Przepięciowa LAN to zaawansowane zabezpieczenie antystatyczne z dodatkowym, zintegrowanym chipem poprawiającym stabilność elektryczną oraz chroniącym przed uderzeniami piorunów jak i przepięciami występującymi w sieci. Najnowszy interfejs dyskowy PCIe M.2 16Gb/s gwarantuje wysoką przepustowość transferu danych i najniższe opóźnienia. Jest 1,6-krotnie szybszy w porównaniu z poprzednim standardem PCIe M.2 10Gb/s. Zintegrowane wyjście HDMI zapewnia przesył obrazu wideo high definition, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się swoimi ulubionymi programami oraz treściami z serwisów YouTube czy Netflix w najwyższej jakości.



Podsumowując, płyta główna BIOSTAR A10N-9630E jest doskonałym wyborem dla użytkowników szukających upgrade’u swoich biurowych stacji roboczych do małych, aczkolwiek bardzo wydajnych i przystępnych cenowo jednostek.



























Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR