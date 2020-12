BIOSTAR B550M-SILVER dla Ryzenów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR ogłosił dzisiaj wypuszczenie na rynek płyty głównej B550M-SILVER. Stworzona z myślą o graczach i zwykłych użytkownikach, płyta jest jedną z najlepszych płyt ze średniej półki cenowej dostępnych na rynku. Stylowy design i najnowsze technologie gwarantują świetne osiągi, dostępne w przystępnej cenie. Dostępna w formacie Micro-ATX, nowa platforma B550M-SILVER zawiera charakterystyczne dla BIOSTAR elementy stylistyczne z czarnymi i srebrnymi akcentami oraz wybrane wzory SILVER PCB zapożyczone od swoich poprzedników. Wraz z charakterystyczną technologią oświetlenia BIOSTAR LED ROCK ZONE RGB, płyta główna B550M-SILVER doskonale pasuje do każdego komputera PC.







Platforma B550M-SILVER posiada 4 kanały pamięci DDR4 z obsługą do 128GB RAM i maksymalną prędkością aż do 4933+ przy maksymalnym overclockingu. Nowa płyta główna B550M-SILVER posiada gniazdo AMD AM4 obsługujące najnowsze procesory AMD Ryzen 4-tej Generacji Vermeer. Dostępne są również złącza PCIe M.2 4.0 (64Gb/s), USB 3.2 Gen2 Typu C oraz wsparcie dla WiFi 6, czyniąc platformę BIOSTAR B550M-SILVER najlepszym wyborem w swojej klasie.



Opatentowana przez BIOSTAR technologia Digital PWM zapewnia stabilne zasilanie z szybszą wydajnością przejściową, co drastycznie zwiększa wydajność całego systemu. Dodając do tego wbudowane funkcje Dr.MOS oraz 2.5Guard, nowa platforma jest wspaniałym produktem, który będzie spisywał się doskonale podczas wielu lat użytkowania.



Co więcej, dodatkowe funkcje, takie jak diody debugowania LED, pomagają użytkownikowi zidentyfikować wszelkie problemy występujące w konfiguracji sprzętowej. Zestaw LED-ów wbudowany w płytę główną informuje użytkownika o aktualnym stanie płyty oraz sprzętu, co znacząco skraca czas konfiguracji.



Płyta główna B550M-SILVER posiada również słynną technologię BIOSTAR A.I TP Control, stworzoną specjalnie dla overclockerów. Zapewnia ona przystępną konfigurację BIOS, dzięki której użytkownicy mogą łatwo dostosować ustawienia i temperatury systemu, zapewniając bezpieczeństwo komputera oraz wydobycie maksymalnej wydajności ze swojego sprzętu.



Szereg opcji łączności dostępnych jest na tylnym panelu WE/WY nowej platformy BIOSTAR B550M-SILVER. Dostępne są między innymi: 2 x porty Anten WiFi wspierające standard WiFi 6 oraz 1 x złącze PS/2 Klawiatura/Mysz dla użytkowników pragnących podłączyć swoje ulubione, starsze urządzenia PS/2. Na płycie znajdziemy również 1 x port GbE LAN napędzany przez chipset Realtek RTL8125B gotowy na wsparcie Realtek 2.5GbE LAN.



Co więcej, płyta główna B550M-SILVER jest również wyposażona w szereg portów USB, w tym 1 x port USB 3.2 (Gen2) Typu-C, 1 x port USB 3.2 (Gen2), 4 x porty USB 3.2 (Gen1) i 2 x porty USB 2.0. Jeśli chodzi o wyjścia wideo, ta niesamowita platforma posiada port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K, port DVI-D, port DP oraz 3 porty audio działające w oparciu o technologię ALC1150, obsługującą dźwięk High Definition Audio w 7.1 Kanałach.



Ceny nie podano.































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR