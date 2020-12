Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero - AIO z ogniwem Peltiera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero to chłodzenie AiO, w którym zastosowano moduł Peltiera. W bloku pompy znajduje się ogniwo zbudowane z dwóch bardzo cienkich płytek. W wyniku przepływu prądu jego jedna strona pochłania ciepło i jest bardzo zimna, druga zaś je wydziela, i jest bardzo ciepła. W połączeniu z szeregiem czujników analizujących dane o temperaturach i wilgotności sprzęt ma uzyskiwać stałą, wysoką wydajność i chłodzić nowoczesne CPU nawet poniżej zera stopni. Zestaw Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero jest wyposażony także w pompę drugiej generacji, która ma zapewniać wyższy przepływ cieczy oraz chłodnicę o długości 360 mm.







Przez radiator pompują powietrze trzy wentylatory SF120R o średnicy 120 mm, których żywotność jest szacowana na 160000 godzin. Śmigła wirują z prędkościami od 650 do 1900 obrotów na minutę, tłocząc do 100 m sześciennych powietrza na godzinę. Natężenie hałasu ma przy tym nie przekraczać 26 dBA, a więc poziomu szumów tła.



Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero jest adresowane do posiadaczy najnowszych procesorów Intel Core z podstawką LGA1200. Wraz z nim użytkownik otrzymuje specjalną uszczelkę, która ma dodatkowo zapobiegać efektom kondensacji. Urządzenie powinno trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Za termoelektryczną konstrukcję AiO trzeba będzie zapłacić około 1500 PLN.





Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: termoelektryczne, wodne

• kompatybilne podstawki: Intel LGA1200

• wymiary radiatora: 394 × 119.6 × 27.2 mm

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary pompy: 57,3 x 57,3 x 92,2 mm

• głośność pompy: <35 dB

• średnica wentylatorów: 120 mm

• liczba wentylatorów: 3

• prędkość obrotowa wentylatorów: 650 - 1900 obr./min. (+/- 10%)

• głośność wentylatorów: 8 - 26 dBA

• żywotność wentylatorów: 160000 godzin

• pobór energii:

- pompa - do 13,8 W

- całkowity - 200 W





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia