BIOSTAR RACING Z490GTA EVO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oparta o chipset Intel Z490, płyta RACING Z490GTA EVO jest flagowcem BIOSTAR’a klasy premium, gotowym zmieść konkurencję z nowymi procesorami Intel 10-tej generacji. Płyta główna RACING Z490GTA EVO, zaprojektowana zgodnie z charakterystycznym stylem projektowym RACING firmy BIOSTAR, ma jedne z najbardziej pożądanych funkcji na rynku, takie jak nowy, 16-fazowy układ zasilania zapewniający bardzo precyzyjną regulację mocy sprzętowej, przetestowany, zoptymalizowany i wyprodukowany tak, aby był najlepszy na rynku, zapewniając wyjątkowo bezpieczny i długotrwały okres użytkowania produktu. W połączeniu z wieloma high-endowymi technologiami, płyta główna RACING Z490GTA EVO zapewnia użytkownikom dodatkową przewagę i niezawodność znaną z produktów premium firmy BIOSTAR.







Pod względem specyfikacji, płyta główna RACING Z490GTA EVO wyposażona jest w najnowsze technologie, które rywalizują z całą konkurencją na rynku, takie jak obsługa 4-rech kości pamięci RAM DDR4, aż do 128 GB, z możliwością stabilnego podkręcania do 4400+, dzięki nowej regulacji mocy zaprojektowanej przez BIOSTAR. Łatwo zarządzalnej za pomocą nowego interfejsu użytkownika BIOS, zaprojektowanego z myślą o łatwym i wygodnym użytkowaniu, co doceni każdy entuzjasta.



Płyta główna RACING Z490GTA EVO posiada również złącze PCIe M.2 (32Gb/s), z obsługą pamięci Intel Optane dla szybszych transferów danych, port GbE LAN zapewniający błyskawiczne prędkości w sieci, USB 3.2 Gen2 Typu-C dla łatwej łączności oraz interfejs M.2 (E Key) 2230. Platforma posiada również obsługę WiFi, modułu Bluetooth oraz modułu Intel CNVi zapewniającego bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe.



Chłodzenie i energooszczędność to mocne strony płyty RACING Z490GTA EVO, której stylowy wygląd opiera się na praktyczności i wydajności. Pancerny radiator efektywnie odprowadza ciepło od płyty głównej, w połączeniu z nowym systemem Super Hyper PWM zapewniającym w 100% stabilne zasilanie wszystkich komponentów, gwarantuje, że wszystkie podzespoły są chronione oraz pracują z najwyższą wydajnością i niezawodnością. Biorąc pod uwagę wymagania energetyczne topowych procesorów 10-tej generacji na socketcie 1200, odpowiednia regulacja mocy i chłodzenie są koniecznością, którą BIOSTAR Ci zapewnia.



Warto również wspomnieć, że oświetlenie LED ROCK ZONE RGB jest wbudowane w strukturę płyty głównej RACING Z490GTA EVO, dla użytkowników poszukujących personalizowanych efektów świetlnych RGB wyzywających wszystkich rywali. Można nim sterować za pomocą oprogramowania VIVID LED DJ, które z pewnością stanie się ulubioną funkcją entuzjastów RGB.



Płyta główna RACING Z490GTA EVO posiada bogato wyposażony tylny panel WE/WY, chroniony konstrukcją Armor Gear. Dostępne są z 2 x porty anteny Wi-Fi, 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz, 1 x port HDMI, 1 x port USB 3.2 (Gen 2) Typu-C, 1 x port USB 3.2 (Gen 2), 8 x porty USB 3.2 (Gen1), 1 x port sieciowy GbE LAN, 5 x złączy audio oraz 1 x port SPDIF-Out, dające użytkownikowi szeroki zakres opcji łączności.



Rejestrując nowo zakupioną płytę RACING Z490GTA EVO poprzez witrynę BIOSTAR VIP CARE, otrzymasz wydłużenie gwarancji do oszałamiających 5 lat, abyś mógł cieszyć się swoim PCetem wiedząc, że BIOSTAR o Ciebie dba.































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR