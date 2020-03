BIOSTAR SoC A68N-2100K z Procesorem AMD Dual Core

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Biostar prezentuje płytę główną SoC A68N-2100K z wbudowanym procesorem AMD E1-6010. Zaprojektowana z myślą o codziennych użytkownikach, platforma oferuje najlepszy stosunek możliwości do ceny. Wyposażona jest w dwa złącza przystępnej cenowo pamięci DDR3, dostarczającej wysoką przepustowość oraz niski pobór energii, port HDMI 4K2K wyświetlający jasny i pełen szczegółów obraz, port SATA III 6Gbps zapewniający super-szybki transfer danych, dwukrotnie większy w porównaniu do SATA 3G oraz złącze USB 3.2 Gen 1 oferujące znaczący wzrost wydajności do 5Gbps, wstecznie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami USB.







To wszystko czyni płytę główną A68N-2100K idealnym wyborem dla ludzi, którzy potrzebują komputera do oglądania filmów i seriali on-line na takich platformach jak YouTube i Neftlix, do słuchania muzyki lub do niedzielnego gamingu.



Jedną z największych zalet platformy A68N-2100K SoC jest pasywny system chłodzenia, który efektywnie odprowadza ciepło od procesora Beema Core AMD, czyniąc system cichym, eleganckim i żywotnym bez zbierającego się kurzu, zdecydowanie najlepszy wybór w tym budżecie. Pomimo przystępnej ceny jest to świetny produkt bez kompromisów w jakości, wyposażeniu i wykonaniu, który jest gotów stanąć w szranki z innymi, często droższymi płytami konkurencji.



Wszechstronna płyta główna BIOSTAR A68N-2100K SoC kontynuuje międzynarodową tradycję wysokich standardów BIOSTAR. Została stworzona dla studentów oraz budżetowych użytkowników, których uwalnia od dodatkowych kosztów kupna procesora i systemu chłodzenia. Niesamowity, smukły design doskonale wpasowuje się w ograniczoną przestrzeń domowej stacji roboczej. Jednym słowem jest to wszechstronna, przystępna cenowo i niezawodna platforma.



























Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR