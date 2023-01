BOSCH - Nowe perspektywy dla mobilności dzięki 6G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Przez najbliższe 3 lata w ramach specjalnie utworzonego konsorcjum firma Bosch, razem z naukowcami z niemieckich uniwersytetów oraz specjalistami z zakresu motoryzacji, systemów radarowych oraz dronów, będzie prowadzić badania nad integracją łączności za pośrednictwem komunikacji mobilnej 6G. Celem projektu 6G-ICAS4Mobility jest połączenie systemów komunikacji i radarowych, które obecnie działają oddzielnie, oraz zintegrowanie ich w jeden system 6G. Umożliwi to stworzenie bardziej precyzyjnego obrazu otoczenia pojazdów, poprawi bezpieczeństwo na drogach i zwiększy wydajność korzystania z nich. Mobilność stanie się więc bardziej komfortowa, a przede wszystkim bardziej bezpieczna. Jednocześnie bezpośrednia integracja funkcji radarowych z przyszłymi modelami komunikacji obniży koszty i doprowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania bezprzewodowych systemów łączności.







W ramach projektu w ciągu najbliższych trzech lat opracowane zostaną kluczowe fundamenty przyszłego standardu 6G – będzie to istotny wkład w zabezpieczenie suwerenności technologicznej Europy. Wyniki projektu posłużą jako techniczne podstawy dla zastosowań w komunikacji dronów, a także w Przemyśle 4.0 (np. dla autonomicznego prowadzenia pojazdów).



Bezpośrednia wymiana danych to podstawa

O bliższym połączeniu oraz integracji komunikacji i detekcji (ICAS) szeroko dyskutuje się od kilku lat. Obecnie projekt 6G-ICAS4Mobility prowadzony pod przewodnictwem firmy Bosch ma na celu wykazanie, że technologia ta sprawdzi się w praktyce, aby mogła zostać wykorzystana w przyszłym standardzie komunikacji mobilnej. „ICAS jest uważana za kluczową technologię dla przyszłych systemów 6G. Otworzy zupełnie nowe możliwości, które znacznie wykraczają poza potencjał obecnych technologii bezprzewodowych. Integracja systemów typu wireless wpłynie również na znaczną oszczędność kosztów oraz energii” – powiedział Andreas Müller, inicjator projektu 6G-ICAS4Mobility i project manger działań 6G w firmie Bosch, lidera konsorcjum prowadzącego badania w ramach projektu. Istotnym rozwiązaniem, będącym częścią 6G-ICAS4Mobility, jest „sidelink” – system, który umożliwi bezpośrednią komunikację między dwoma pojazdami i może być używany niezależnie od istniejącej infrastruktury łączności mobilnej. Oznacza to, że w przyszłości jazda w pełni autonomiczna będzie możliwa również w regionach o słabym zasięgu sieci komórkowej.



6G na świecie

Badania nad 6G nabierają tempa na całym świecie. Unia Europejska przewidziała 900 mln euro na rozwój tej sieci w latach 2021-2027. Analogicznie, również w innych częściach świata realizowane są gigantyczne programy inwestycyjne w tym zakresie, wśród których prym wiodą Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i Chiny. Odzwierciedla to m.in. geopolityczne znaczenie 6G, jak również jego spodziewane znaczenie w zakresie suwerenności technologicznej Europy. Eksperci przewidują, że pierwszy standard 6G zostanie ukończony do końca 2028 roku.





Partnerzy projektu:

Robert Bosch GmbH

Fraunhofer Heinrich Hertz Institute

IMST GmbH

NXP Semiconductors Germany GmbH

Ulm University

FAU Erlangen-Nuremberg

TU Kaiserslautern

TU Ilmenau

Missing Link Electronics GmbH

CiS GmbH

AeroDCS GmbH

Barkhausen Institut gGmbh

Hensold Sensors GmbH

Merantix Momentum (Merantix Labs GmbH)

Denso Automotive Deutschland GmbH













Źródło: Info Prasowe / Bosch