NEC P627UL - Prapremiera projektora laserowego

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek swój najnowszy projektor laserowy: NEC P627UL. Nowy model nie wymaga wymiany filtrów ani lampy dzięki opatentowanemu, całkowicie uszczelnionemu mechanizmowi optycznemu i laserowemu źródłu światła. W połączeniu z minimalnym zużyciem energii, P627UL zapewnia niskie koszty operacyjne, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w szkolnictwie wyższym, jak również w korporacyjnych salach konferencyjnych. Innowacja oparta na prawdziwych potrzebach użytkownika zaowocowała modelem P627UL - projektorem laserowym, który jest tak cichy, że można w ogóle nie usłyszeć jego szumu, a mimo to obraz o jasności 6200 ANSI lumenów jest doskonale widoczny, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.







Nowy standard cichej pracy, 22dB w trybie Eco jest cichszy niż tykanie zegarka i pozostaje niedościgniony wśród innych projektorów instalacyjnych na rynku. Dzięki przetwarzaniu sygnału wejściowego 4K@30Hz, wszechstronnym możliwościom podłączenia, w tym wejściu HDBaseT i obsłudze natywnej rozdzielczości WUXGA, ten przyszłościowy projektor spełni oczekiwania wymagających użytkowników.



Całkowicie uszczelniony mechanizm optyczny i laserowe źródło światła nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji urządzenia. Laserowe źródło światła nie wymaga wymiany, nie posiada żadnych lamp i filtrów. Czas życia tego lasera to aż 20 000 godzin do uzyskania połowy jasności, przy wykorzystywaniu 100% mocy lasera. W połączeniu z minimalnym zużyciem energii wynoszącym zaledwie 318W w trybie normalnym, P627UL zapewnia niskie koszty operacyjne. Dzięki opcjonalnemu adapterowi WiFi i wbudowanej funkcji MultiPresenter, umożliwiającej bezprzewodową prezentację i udostępnianie ekranu, jest to idealne narzędzie do sal konferencyjnych, szkoleniowych i lekcyjnych, spełnia również potrzeby firm rentalowych, jak i zajmujących się eventami oraz digital signage.



Projektor laserowy NEC P627UL będzie można po raz pierwszy obejrzeć na stoisku Sharp/NEC na targach ISE 2023 (stoisko E600, hala 3), w dniach od 31 stycznia do 3 lutego w Fira Barcelona w Hiszpanii. Na rynku będzie dostępny od marca 2023 roku.













Źródło: Info Prasowe / NEC