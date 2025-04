Baseus - Akcesoria rowerowe do telefonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Majówka to idealny czas na rowerowe wyprawy. Podczas każdej przejażdżki niezbędne są akcesoria, które nie tylko uprzyjemnią ten czas, ale również pozwolą na wygodne i bezpieczne korzystanie ze smartfona. Jeśli chcemy obserwować trasę i nawigację na mapie, mieć dostęp do aplikacji monitorujących nasz trening rowerowy lub informacji o powiadomieniach, bez konieczności stałego sięgania po telefon – warto zaopatrzyć się w wygodny uchwyt na kierownicę. Baseus oferuje kilka modeli, które sprostają różnym potrzebom i typom pojazdów.





Baseus GoTrip Series – uniwersalność i amortyzacja

Seria Baseus GoTrip oferuje dwa modele. Pierwszy z nich to - Bike Phone Mount Cluster Black - (50 PLN) – klasyczny uchwyt z systemem zacisków, montowany bezpośrednio na kierownicy. Jest kompatybilny z kierownicą o średnicy od 22 do 33 mm i można go zamontować bez użycia narzędzi w kilka chwil.

- Baseus Bike Phone Mount Rearview Mirror Version Cluster Black - (60 PLN) - to wersja mocowana do trzpienia lusterka wstecznego, co wymusza jego odkręcenie i montaż uchwytu. Idealna opcja dla pojazdów z lusterkami, jak niektóre rowery elektryczne, motocykle czy skutery.



Oba modele GoTrip świetnie sprawdzą się na kierownicy roweru miejskiego, szosowego, motocykla, skutera, hulajnogi, a nawet na rączce wózka. Wykonane są z połączenia trwałego plastiku i aluminium odpornego na korozję. Są kompatybilne z telefonami o przekątnej ekranu od 5.7 do 7.2 cala. Uchwyty posiadają 3-punktowy system mocowania oraz wbudowany moduł tłumiący z 4 płytkami amortyzującymi, który skutecznie redukuje wstrząsy. Dzięki systemowi amortyzacji i uchwytowi GoTrip jest to dobry wybór dla posiadaczy smartfonów z zaawansowanymi aparatami, np. nowsze iPhone’y. Rozwiązania te minimalizują ryzyko uszkodzenia delikatnych elementów optycznych, ale także poprawiają jakość nagrywanych filmów. Wnętrze wyściełane jest silikonem chroniącym przed zarysowaniami. Możliwość obrotu o 360° pozwala na idealne dopasowanie pozycji telefonu. Baseus Bike Phone Mount Rearview Mirror Version Cluster Black to rozwiązanie dedykowane motocyklistom, a także osobom przemieszczającym się na skuterach i rowerach z wstecznym lusterkiem.



Baseus QuickGo Series – szybkość i pewność chwytu

Ten model charakteryzuje się ramionami zaciskowymi obejmującymi telefon od góry i dołu. Baseus QuickGo (60 PLN) jest wykonany ze stopu aluminium lotniczego, a dzięki temu odporny na warunki atmosferyczne. Pasuje do kierownic o średnicy 22-30 mm i telefonów 5.7-7.2 cala. Kluczową cechą jest intuicyjny przełącznik typu toggle do szybkiego blokowania telefonu. Jest to wygodna opcja dla osób często wkładających i wyjmujących telefon z uchwytu, np. podczas krótkich postojów na hulajnodze elektrycznej w mieście. Dodatkowo, miękki silikon wewnątrz chroni urządzenie, a obrotowa konstrukcja zapewnia komfort. Zaciskowe mocowanie w modelu Baseus QuickGo pokochają użytkownicy, którzy często wyciągają telefon z uchwytu.



Baseus PrimeTrip Series – nowoczesność i magnetyczny system

To uchwyt wykorzystujący mocny magnes neodymowy N52 oraz dodatkową, mechaniczną blokadę dla pełnego bezpieczeństwa, nawet na wyboistych trasach. Baseus PrimeTrip (140 PLN) został wykonany ze stopu cynku i jest kompatybilny z kierownicami 28-34 mm oraz telefonami 5.2-7.2 cala. Model ten powinien zainteresować szczególnie użytkowników iPhone’ów z MagSafe. Uchwyt ten wykorzystuje system magnetyczny kompatybilny z tym rozwiązanie. Umożliwia to błyskawiczne mocowanie telefonu bez obawy o jego zsunięcie. Właściciele pozostałych smartfonów mogą skorzystać z metalowych pierścieni dołączonych do zestawu, aby przymocować swój telefon do Baseus Prime Trip.

Podpowiedź: Baseus PrimeTrip Series to idealny wybór dla właścicieli iPhone’ów, którym zależy na wygodnym, magnetycznym mocowaniu.



Przydatne wskazówki:

• Sprawdź kompatybilność – upewnij się, że uchwyt pasuje do rozmiaru telefonu, średnicy i miejsca na kierownicy.

• Solidny montaż – dokładnie zamontuj uchwyt zgodnie z instrukcją, aby zapewnić stabilność, a tym samym bezpieczeństwo telefonu.

• Ochrona telefonu i aparatu – drgania i wstrząsy mogą wpływać na delikatne aparaty w smartfonach, dlatego też warto wybrać uchwyty z amortyzacją (GoTrip) i silikonowym zabezpieczeniem (QuickGo), które minimalizują ryzyko uszkodzenia.



Niezależnie od wybranego modelu, dobry uchwyt na telefon to inwestycja w komfort i bezpieczeństwo podczas każdej rowerowej, motocyklowej czy hulajnogowej przejażdżki.





















źródło: Info Prasowe - Baseus