Razer Iskur V2 X - pokrowce na fotele gamingowe

Razer ogłosił dziś premierę pokrowców na swoje fotele gamingowe - specjalnie dla modelu Razer Iskur V2 X. Nowe pokrowce zostały zaprojektowane, aby utrzymać Razer Iskur V2 X zawsze w idealnym stanie i wyglądzie. To prosty sposób, aby właściciele tego modelu mogli chronić swoje krzesło oraz łatwo zmieniać jego wygląd bez konieczności przywiązania się do jednego koloru czy wzoru. Pokrowce wykonano z miękkiej, pluszowej tkaniny, która jest łatwa w pielęgnacji i zapewnia wysoki komfort.







Kluczowe cechy pokrowców Razer:

- Wysoka trwałość i możliwość prania:

Pokrowce skutecznie chronią krzesło Razer Iskur V2 X przed codziennym zużyciem, a możliwość prania w pralce sprawia, że ich pielęgnacja jest niezwykle łatwa.

- Miękka, pluszowa tkanina:

Podnieś komfort użytkowania swojego Razer Iskur V2 X dzięki pokrowcom wykonanym z miękkiej, przyjemnej w dotyku tkaniny, która zapewnia luksusowe wrażenia i zachęca do częstszego korzystania z fotela.

- Łatwa instalacja:

Szybka i prosta zmiana wyglądu dzięki dwuczęściowemu projektowi — osobne pokrowce na oparcie i siedzisko. Wystarczy nałożyć, zapiąć suwak i można grać dalej.

- Idealne dopasowanie:

Pokrowce zostały specjalnie dopasowane do modelu Razer Iskur V2 X, zapewniając idealne dopasowanie i wygląd.

- Dostępne w dwóch kultowych kolorach:

Wybierz pomiędzy odcieniem Quartz a klasyczną czernią, aby odświeżyć wygląd swojego stanowiska do gry — lub zdobądź oba warianty, by móc zmieniać styl w dowolnym momencie.



Cena i dostępność

Pokrowce na fotele gamingowe Razer są już dostępne na Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie. Cena detaliczna wynosi 129.99 EURO.

























źródło: Info Prasowe - Razer