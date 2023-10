Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Belkin SoundForm Adapt Wireless Over-Ear Headset to dostępne w przystępnej cenie, cechujące się świetną jakością dźwięku i doskonałą ergonomią, bezprzewodowe słuchawki nauszne. Zostały one wyposażone w obsługę technologii Bluetooth oraz Multipoint. Nowość doskonale sprawdzi się podczas grania czy streamingu wideo, a także pracy zdalnej czy wideokonferencji. Słuchawki wyposażone są w 40-mm przetworniki, generujące świetnej jakości dźwięk, a także wsparcie dla protokołu Bluetooth w wersji 5.2. Możliwe jest także podłączenie ich do źródła audio za pomocą kabla. Świetnie sprawdzą się zatem we współpracy ze smartfonami, komputerami PC, telewizorami czy konsolami do gier. Wbudowany akumulator ładowany jest przez port USB-C i wystarcza nawet na 65 godzin pracy.







Nowe słuchawki przydadzą się zarówno podczas pracy i nauki, jak i zastosowań bardziej rozrywkowych, np. podczas grania. Umieszczony na pałąku mikrofon główny wyposażony jest w system tłumienia dźwięków otoczenia ENC (Environmental Noise Cancellation), zaś dodatkowe mikrofony w nausznikach poprawiają jakość połączeń głosowych. Podstawowy mikrofon można jednym ruchem wyłączyć – wystarczy unieść go do góry, a pozostałymi funkcjami słuchawek można wygodnie sterować, korzystając z dotykowych przycisków.



Co istotne, Belkin SoundForm Adapt Wireless Over-Ear Headset obsługują technologię Multipoint, co oznacza, że słuchawki można wygodnie sparować z dwoma różnymi urządzeniami, np. smartfonem i komputerem. Gąbkowe nauszniki słuchawek można w łatwy sposób demontować, co pozwala np. wygodnie je wyczyścić. Elastyczna konstrukcja pałąka pozwala z kolei na wygodne dopasowanie słuchawek do głowy, a także złożenie ich na czas podróży czy transportu.



Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów marki Belkin, również nowe słuchawki zostały w znacznym stopniu wykonane z materiałów z recyklingu, a ich opakowanie nie zawiera plastiku. Słuchawki w rekomendowanej cenie 49.99 USD, objęte są dwuletnią gwarancją.

























Źródło: Info Prasowe - Belkin