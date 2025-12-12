Bemi Zeno już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatch Bemi Zeno to urządzenie nowej generacji wyposażone w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, które poszerzają możliwości codziennego korzystania z technologii. Zegarek oferuje asystenta głosowego AI do obsługi telefonu, wbudowany Chat Da GPT umożliwiający szybkie uzyskiwanie informacji oraz generator grafik pozwalający tworzyć spersonalizowane tarcze na podstawie komend słownych. Integracja rozwiązań opartych na AI z funkcjami takimi jak prowadzenie rozmów z poziomu nadgarstka, monitorowanie parametrów zdrowotnych czy obsługa wielu trybów sportowych sprawia, że urządzenie zapewnia szeroki zakres praktycznych zastosowań w codziennym użytkowaniu. Polskim dystrybutorem marki Bemi jest firma 4cv Mobile.







Funkcje sztucznej inteligencji w zasięgu nadgarstka

Najnowszej generacji smartwatch Bemi Zeno wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji – asystentem głosowym AI, umożliwiającym kontrolę telefonu poprzez komendy oraz Chat Da GPT, który pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji. Dodatkowo urządzenie posiada generator tła tarczy zegarka AI, w którym, za pomocą słownej komendy, istnieje opcja stworzenia dowolnej grafiki.



Wydajny procesor i rozmowy bez dodatkowej karty SIM

Smartwatch korzysta z procesora JL7013A6 i dysponuje 128 MB pamięci na potrzeby systemu i funkcji urządzenia, co zapewnia płynne działanie wszystkich opcji AI i aplikacji. Wbudowane mikrofon i głośnik obsługują wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, bez konieczności umieszczania w urządzeniu dodatkowej karty SIM. Poprzez smartwatch możliwe jest również przeglądanie historii połączeń, tworzenie listy ulubionych kontaktów oraz korzystanie z klawiatury numerycznej.



Jasny ekran o wysokiej rozdzielczości

Smartwatch Bemi Zeno wyposażony jest w baterię litowo-polimerową o pojemności 280 mAh, która pozwala na użytkowanie urządzenia od 4 do nawet 10 dni na jednym ładowaniu lub do 15 dni w trybie czuwania. Zegarek posiada 1.43-calowy ekran AMOLED z rozdzielczością 466 x 466 pikseli, który obsługuje funkcję Always-On Display. Smartwatch charakteryzuje ochrona IP67, która zabezpiecza przed pyłem, a także zachlapaniami i zanurzeniem w wodzie do 30 minut. Urządzenie oferuje 25 trybów sportowych oraz szereg funkcji prozdrowotnych, w tym możliwość ustawienia alarmu przy zbyt wysokim tętnie. Bemi Zeno wyposażono w zaawansowany moduł monitorujący tętno, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem (SpO₂) oraz analizujący sen z uwzględnieniem fazy REM.



Dwa paski w zestawie – silikonowy i stalowa bransoleta

Metalowa koperta smartwatcha o przekątnej 44,5 mm wykonana jest z wysokiej jakości stopu cynku. Dodatkowo w zestawie znajdują się dwa paski (stalowa bransoleta w kolorze koperty i pasek silikonowy) z ułatwiającymi szybką wymianę teleskopami Quick Pins. Urządzenie posiada podwójny Bluetooth 5.3 i jest kompatybilny z systemami Android 6.0+, iOS 12+, łączy się z nimi za pomocą aplikacji Bemi Fit. Ładowanie możliwe jest za pomocą USB-C – stacja ładowania oraz przejściówka znajdują się w zestawie z urządzeniem.



Bemi Zeno dostępny jest w trzech wariatach kolorystycznych: złotym z beżowym paskiem, srebrnym z zielonym paskiem i czarnym z brązowym paskiem w cenie 299 PLN.































