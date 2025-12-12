Razer Boomslang powraca w limitowanej serii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił odrodzenie prawdziwej ikony: Razer Boomslang 20th Anniversary Edition. Boomslang to pierwsza na świecie gamingowa mysz, która nie tylko odmieniła sposób grania — ona otworzyła zupełnie nową epokę. Jej charakterystyczna, wężowa sylwetka stała się symbolem początków profesjonalnego grania. Przełomowe rozwiązania, jak mechaniczne śledzenie z czułością 2000 DPI czy regulacja „w locie”, ustanowiły wówczas nowe standardy, gdy e-sport dopiero raczkował. Na całym świecie dostępnych będzie jedynie 1 337 numerowanych egzemplarzy — dla tych, którzy chcą posiadać kawałek historii. Fani są zachęcani do odświeżenia swoich wspomnień związanych z oryginalnym Boomslangiem i dołączenia do nadchodzących wydarzeń społeczności Razer.







Do wygrania będą m.in. wyjątkowe pamiątki, w tym egzemplarz #1337 — ukłon w stronę „leet”, kodeksu elitarności w kulturze graczy — podpisany przez CEO Razera, Min-Lianga Tana.Boomslang 20th Anniversary Edition to pomost między tym, gdzie zaczęła się historia Razera, a tym, dokąd marka zmierza.



"Projektując pierwotnego Razera Boomslanga, chcieliśmy po prostu zdobyć przewagę w grach — i ta iskra zapoczątkowała całą wartą miliardy dolarów branżę peryferiów gamingowych, którą znamy dziś. Boomslang 20th Anniversary Edition to coś więcej niż mysz. To hołd dla społeczności, dzięki której to wszystko było możliwe, oraz potwierdzenie motta, które wciąż nas prowadzi: For Gamers. By Gamers.” — mówi Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera



BEZKOMPROMISOWA WYDAJNOŚĆ. PONADCZASOWY DESIGN

Boomslang 20th Anniversary Edition łączy kultową formę z nowymi technologiami, tworząc narzędzie idealne dla współczesnych graczy:

- Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 - Czułość do 45000 DPI i 99.8% dokładności — skok tak ogromny, że oryginalne 2000 DPI to dziś wręcz prehistoria.

- Razer HyperPolling Wireless Technology - Prawdziwe bezprzewodowe 8000 Hz — responsywność, która praktycznie wyprzedza myśl.

- Przełączniki Razer Optical Mouse Switches Gen-4 - Superszybkie, wyraźne kliknięcia i żywotność 100 milionów aktywacji.

- Nowej generacji ładowanie bezprzewodowe - Do zestawu dołączono Mouse Dock Pro, który zamienia wspomnienia o kablach sprzed 20 lat w pełną wolność. Jego przezroczysty design idealnie współgra z myszą.

- Oburęczna konstrukcja z przyciskami pokrytymi skórą PU -Legendarna sylwetka Boomslanga powraca z eleganckimi, skórzanymi przyciskami, które zapewniają przyjemny dotyk i lepszą kontrolę.

- 9-strefowe podświetlenie Razer Chroma RGB z podświetleniem podkrawędziowym - Oryginalna poświata Boomslanga w wersji „dzisiejszy gaming” — 16,8 mln kolorów, dynamiczne efekty i integracja z ponad 300 grami.

- 8 programowalnych elementów sterujących - Pełna personalizacja w Razer Synapse — makra, profile, totalna kontrola.



Więcej szczegółów — w tym ceny i dostępność — już wkrótce.





























źródło: Info Prasowe - Razer