FiiO BR15 R2R - Stacjonarny Odbiornik Bluetooth z Flagowym DAC R2R

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO ogłasza premierę FiiO BR15 R2R – wysokiej rozdzielczości stacjonarnego odbiornika Bluetooth, który wyznacza nowy standard w bezprzewodowym przesyłaniu dźwięku. BR15 R2R to przełomowe urządzenie, które po raz pierwszy łączy zaawansowaną technologię Bluetooth 6.0 z audiofilskim przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC) typu R2R. Sercem FiiO BR15 R2R jest w pełni zbalansowany, 24-bitowy przetwornik R2R (Resistor-to-Resistor). Ta zaawansowana architektura DAC, złożona z 48 precyzyjnych rezystorów cienkowarstwowych na kanał (łącznie 192 rezystory o dokładności 0.1% i niskim dryfcie temperaturowym 30 ppm), zapewnia wyjątkową naturalność, muzykalność i precyzję, często nieosiągalną dla tradycyjnych DAC-ów opartych na układach scalonych.







Bezprzewodowa Przyszłość z Bluetooth 6.0 i aptX Lossless

BR15 R2R wyposażono w flagowy układ Bluetooth Qualcomm QCC5181 oraz obsługę najnowszych kodeków, w tym Bluetooth 6.0, aptX Lossless i LDAC. Dzięki temu, urządzenie jest w stanie przesyłać dźwięk w najwyższej możliwej jakości bezprzewodowo, z zachowaniem pełnej rozdzielczości.



Kluczowe cechy FiiO BR15 R2R:

• Architektura DAC R2R: W pełni zbalansowany, 24-bitowy przetwornik R2R dla audiofilskiej jakości dźwięku.

• Flagowy Chip Bluetooth: Qualcomm QCC5181 z obsługą Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, AAC i SBC.

• Wszechstronna Łączność: Odbiornik może działać jako DAC USB, konwerter optyczny/koaksjalny, a także jako przedwzmacniacz.

• Wyjścia Audio: Zbalansowane wyjście 4.4 mm i 6.35 mm, a także wyjścia liniowe RCA i cyfrowe wyjścia optyczne/koaksjalne.

• Wysoka Moc Wyjściowa: Zapewnia wystarczającą moc do napędzenia szerokiej gamy słuchawek.

• Elegancki Design: Kompaktowa, stacjonarna obudowa z wyraźnym wyświetlaczem i intuicyjnym sterowaniem.



Wszechstronność i Funkcjonalność

FiiO BR15 R2R to urządzenie niezwykle wszechstronne. Może służyć jako centralny punkt domowego systemu audio, umożliwiając bezprzewodowe przesyłanie muzyki z telefonu, tabletu czy komputera do dowolnego wzmacniacza, aktywnych głośników lub słuchawek. Możliwość pracy jako DAC USB oraz konwerter cyfrowy (optyczny/koaksjalny) dodatkowo zwiększa jego użyteczność, czyniąc go niezbędnym elementem każdego nowoczesnego zestawu Hi-Fi.



Dostępność

FiiO BR15 R2R będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej około 1199 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP