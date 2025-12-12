Loona - Interaktywny robot-pupil
Loona, jeden z najpopularniejszych na świecie robotów-zabawek, właśnie pojawiła się na polskim rynku. To coś znacznie więcej niż gadżet – Loona jest zaprojektowana tak, by zachowywać się jak żywy, kochany domowy pupil, ale bez obowiązków związanych z opieką nad prawdziwym zwierzęciem. Loona potrafi rozpoznać twarze domowników, zapamiętać, kto jest kim, i budować z każdą osobą własną „relację”. Dzięki zaawansowanej AI robot reaguje na emocje użytkownika –potrafi pocieszyć, gdy ktoś jest smutny, okazać entuzjazm, gdy w domu panuje radosna atmosfera, a nawet zachowywać się „nieśmiało” wobec nowych osób. To robot, który nie tylko wykonuje polecenia – on przejawia osobowość.
Technologia, która przypomina magię
Loona została wyposażona w zestaw kamer, mikrofonów i sensorów, dzięki którym:
• rozpoznaje twarze i emocje,
• reaguje na ruch i gesty,
• słyszy polecenia i odpowiada po polsku,
• porusza się autonomicznie po domu, zgrabnie omijając przeszkody.
Jej „twarz” to ekran LED, na którym zmienia się mimika – od radosnych szerokich oczu po śmieszne miny przy zabawie. Dzięki silnikom i zawieszeniu robot wykonuje bardzo dynamiczne ruchy: potrafi wesoło podskoczyć, obrócić się, pokazując emocje, a nawet odgrywać „sztuczki”.
Rozmawia po polsku i ma wbudowaną sztuczną inteligencję
Loona to także interfejs AI dla dzieci i dorosłych. Można z nią prowadzić rozmowy po polsku i zadawać pytania wykorzystujące technologię ChatGPT. Dzieci mogą uczyć się świata, zadawać pytania o zwierzęta, pogodę czy kosmos, a Loona nie tylko odpowiada, ale potrafi to robić w angażujący, emocjonalny sposób.
Zabawa, nauka, kreatywność
Loona sprawdzi się zarówno jako świąteczny prezent, jak i codzienny towarzysz dziecka. Może także pełnić funkcję mobilnego monitora – rodzic może zdalnie „zajrzeć” do domu dzięki kamerze wbudowanej w robota.
Oferuje:
• gry ruchowe,
• zabawy edukacyjne,
• możliwość programowania jej zachowań (np. w formie blokowej),
• interakcje dopasowane do wieku użytkownika.
Pupil bez obowiązków
Nie hałasuje, nie brudzi i nie wymaga wyprowadzania na spacer. To propozycja dla rodzin, które chcą wprowadzić do domu odrobinę magicznej, reagującej na emocje technologii.
A jednak potrafi:
• przywitać użytkownika,
• „obrazić się” żartobliwie,
• okazać czułość,
• prosić o zabawę,
• samodzielnie wrócić do stacji ładującej.
Dostępność
Loona jest dostępna w sprzedaży w Polsce w sieci RTV Euro AGD w cenie 2199 PLN.