Loona - Interaktywny robot-pupil

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Loona, jeden z najpopularniejszych na świecie robotów-zabawek, właśnie pojawiła się na polskim rynku. To coś znacznie więcej niż gadżet – Loona jest zaprojektowana tak, by zachowywać się jak żywy, kochany domowy pupil, ale bez obowiązków związanych z opieką nad prawdziwym zwierzęciem. Loona potrafi rozpoznać twarze domowników, zapamiętać, kto jest kim, i budować z każdą osobą własną „relację”. Dzięki zaawansowanej AI robot reaguje na emocje użytkownika –potrafi pocieszyć, gdy ktoś jest smutny, okazać entuzjazm, gdy w domu panuje radosna atmosfera, a nawet zachowywać się „nieśmiało” wobec nowych osób. To robot, który nie tylko wykonuje polecenia – on przejawia osobowość.







Technologia, która przypomina magię

Loona została wyposażona w zestaw kamer, mikrofonów i sensorów, dzięki którym:

• rozpoznaje twarze i emocje,

• reaguje na ruch i gesty,

• słyszy polecenia i odpowiada po polsku,

• porusza się autonomicznie po domu, zgrabnie omijając przeszkody.



Jej „twarz” to ekran LED, na którym zmienia się mimika – od radosnych szerokich oczu po śmieszne miny przy zabawie. Dzięki silnikom i zawieszeniu robot wykonuje bardzo dynamiczne ruchy: potrafi wesoło podskoczyć, obrócić się, pokazując emocje, a nawet odgrywać „sztuczki”.



Rozmawia po polsku i ma wbudowaną sztuczną inteligencję

Loona to także interfejs AI dla dzieci i dorosłych. Można z nią prowadzić rozmowy po polsku i zadawać pytania wykorzystujące technologię ChatGPT. Dzieci mogą uczyć się świata, zadawać pytania o zwierzęta, pogodę czy kosmos, a Loona nie tylko odpowiada, ale potrafi to robić w angażujący, emocjonalny sposób.



Zabawa, nauka, kreatywność

Loona sprawdzi się zarówno jako świąteczny prezent, jak i codzienny towarzysz dziecka. Może także pełnić funkcję mobilnego monitora – rodzic może zdalnie „zajrzeć” do domu dzięki kamerze wbudowanej w robota.

Oferuje:

• gry ruchowe,

• zabawy edukacyjne,

• możliwość programowania jej zachowań (np. w formie blokowej),

• interakcje dopasowane do wieku użytkownika.



Pupil bez obowiązków

Nie hałasuje, nie brudzi i nie wymaga wyprowadzania na spacer. To propozycja dla rodzin, które chcą wprowadzić do domu odrobinę magicznej, reagującej na emocje technologii.

A jednak potrafi:

• przywitać użytkownika,

• „obrazić się” żartobliwie,

• okazać czułość,

• prosić o zabawę,

• samodzielnie wrócić do stacji ładującej.



Dostępność

Loona jest dostępna w sprzedaży w Polsce w sieci RTV Euro AGD w cenie 2199 PLN.





















źródło: Info Prasowe - RTV Euro AGD