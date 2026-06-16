BenQ RD280UG - wyrazistość i komfort kodowania

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 2

BenQ, światowy lider w dziedzinie technologii wyświetlania wizualnego i cyfrowych urządzeń lifestyle’owych, wprowadza na rynek model RD280UG, ustanawiając nowy standard przejrzystości i komfortu dla programistów. Kontynuując filozofię BenQ: „Wyświetlacz, który zapewnia klarowność, napędza programowanie”, 28-calowy 4K+ RD280UG został zaprojektowany z myślą o programistach ceniących precyzję, koncentrację i długotrwały komfort, będąc najnowszym flagowcem w pierwszej na świecie Serii Monitorów dla Programistów.



Praca programisty wymaga stałej koncentracji i jasnej struktury obrazu, ale odblaski ekranu często powodują dyskomfort wzrokowy i utrudniają widoczność, przez co nawet najbardziej czytelny kod staje się trudniejszy do odczytania. RD280UG eliminuje rozpraszające elementy dzięki innowacyjnej powłoce Nano Matte Panel, która skutecznie minimalizuje odbicia i refleksy. Uzupełnieniem są autorskie Tryby kodowania BenQ, zoptymalizowane dla czytelności tekstu zarówno w jasnych, jak i ciemnych motywach. Tryb ciemny poprawia czytelność, zwiększa tempo kodowania i ułatwia precyzyjne debugowanie, podczas gdy Tryb jasny zapewnia dobrą widoczność bez dodatkowego obciążenia wzroku. Nowy Tryb Kolor Papieru odtwarza miękki komfort wzrokowy jak przy czytaniu z kartki, umożliwiając wielogodzinne sesje kodowania bez uczucia zmęczenia oczu.



Dzięki 120 Hz odświeżaniu RD280UG zapewnia płynne, pozbawione opóźnień przewijanie, a proporcje 3:2 zwiększają przestrzeń pionową, pozwalając na jednoczesne wyświetlanie jeszcze większej liczby linii kodu. Bardzo wysoki Kontrast 2000:1, wspierany przez zaawansowaną optymalizację Enhanced Local Contrast i Wysoki Kontrast Pikseli, poprawia wyrazistość cieni oraz detali, dzięki czemu kod staje się jeszcze ostrzejszy i łatwiejszy do odczytania. Te ulepszenia kontrastu zwiększają także głębię i nasycenie obrazu, oferując głębsze czernie, jaśniejszą biel i wyjątkową przejrzystość nie tylko podczas kodowania – monitor sprawdzi się również podczas oglądania filmów, przeglądania zdjęć czy grania po godzinach.



RD280UG został zaprojektowany z myślą o pełnym komforcie pracy o każdej porze – posiada tylne doświetlenie typu MoonHalo, które wprowadza zrównoważone oświetlenie tła, oraz funkcję Night Hours Protection, wykorzystującą technologię minimalnej jasności dla ograniczenia zmęczenia wzroku podczas pracy w nocy. Możliwość obrotu ekranu o ±90° z automatycznym obrotem wyświetlanego obrazu pozwala na wygodną, ergonomiczną regulację, a wiodące technologie ochrony wzroku BenQ, w tym Visual Optimizer, automatyczna regulacja jasności i temperatury barwowej oraz Niski poziom niebieskiego światła, zapewniają komfort dla oczu nawet podczas długotrwałej pracy.



W pełni kompatybilny z macOS, Windows i Linux, RD280UG wspiera programistów, którzy cenią dyscyplinę i przejrzystość swojej pracy. Usuwając szumy wizualne i zachowując precyzję kodu, pozwala skupić się na logicznym myśleniu i twórczym rozwiązywaniu problemów. Dla jeszcze większej wygody, dedykowany skrót Coding Hotkey pozwala błyskawicznie przełączać Tryby kodowania, regulować jasność, kontrast lub ustawienia ochrony wzroku oraz dostosować wyświetlacz do indywidualnego stylu pracy – każda sesja kodowania przebiega więc sprawnie, wygodnie i bez żadnych zakłóceń.



BenQ RD280UG dostępny jest w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 2 849 zł. Gwarancja 24 miesiące. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.

źródło: BenQ