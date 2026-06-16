BenQ RD280UG - wyrazistość i komfort kodowania
BenQ, światowy lider w dziedzinie technologii wyświetlania wizualnego i cyfrowych urządzeń lifestyle’owych, wprowadza na rynek model RD280UG, ustanawiając nowy standard przejrzystości i komfortu dla programistów. Kontynuując filozofię BenQ: „Wyświetlacz, który zapewnia klarowność, napędza programowanie”, 28-calowy 4K+ RD280UG został zaprojektowany z myślą o programistach ceniących precyzję, koncentrację i długotrwały komfort, będąc najnowszym flagowcem w pierwszej na świecie Serii Monitorów dla Programistów.
Praca programisty wymaga stałej koncentracji i jasnej struktury obrazu, ale odblaski ekranu często powodują dyskomfort wzrokowy i utrudniają widoczność, przez co nawet najbardziej czytelny kod staje się trudniejszy do odczytania. RD280UG eliminuje rozpraszające elementy dzięki innowacyjnej powłoce Nano Matte Panel, która skutecznie minimalizuje odbicia i refleksy. Uzupełnieniem są autorskie Tryby kodowania BenQ, zoptymalizowane dla czytelności tekstu zarówno w jasnych, jak i ciemnych motywach. Tryb ciemny poprawia czytelność, zwiększa tempo kodowania i ułatwia precyzyjne debugowanie, podczas gdy Tryb jasny zapewnia dobrą widoczność bez dodatkowego obciążenia wzroku. Nowy Tryb Kolor Papieru odtwarza miękki komfort wzrokowy jak przy czytaniu z kartki, umożliwiając wielogodzinne sesje kodowania bez uczucia zmęczenia oczu.
Dzięki 120 Hz odświeżaniu RD280UG zapewnia płynne, pozbawione opóźnień przewijanie, a proporcje 3:2 zwiększają przestrzeń pionową, pozwalając na jednoczesne wyświetlanie jeszcze większej liczby linii kodu. Bardzo wysoki Kontrast 2000:1, wspierany przez zaawansowaną optymalizację Enhanced Local Contrast i Wysoki Kontrast Pikseli, poprawia wyrazistość cieni oraz detali, dzięki czemu kod staje się jeszcze ostrzejszy i łatwiejszy do odczytania. Te ulepszenia kontrastu zwiększają także głębię i nasycenie obrazu, oferując głębsze czernie, jaśniejszą biel i wyjątkową przejrzystość nie tylko podczas kodowania – monitor sprawdzi się również podczas oglądania filmów, przeglądania zdjęć czy grania po godzinach.
RD280UG został zaprojektowany z myślą o pełnym komforcie pracy o każdej porze – posiada tylne doświetlenie typu MoonHalo, które wprowadza zrównoważone oświetlenie tła, oraz funkcję Night Hours Protection, wykorzystującą technologię minimalnej jasności dla ograniczenia zmęczenia wzroku podczas pracy w nocy. Możliwość obrotu ekranu o ±90° z automatycznym obrotem wyświetlanego obrazu pozwala na wygodną, ergonomiczną regulację, a wiodące technologie ochrony wzroku BenQ, w tym Visual Optimizer, automatyczna regulacja jasności i temperatury barwowej oraz Niski poziom niebieskiego światła, zapewniają komfort dla oczu nawet podczas długotrwałej pracy.
W pełni kompatybilny z macOS, Windows i Linux, RD280UG wspiera programistów, którzy cenią dyscyplinę i przejrzystość swojej pracy. Usuwając szumy wizualne i zachowując precyzję kodu, pozwala skupić się na logicznym myśleniu i twórczym rozwiązywaniu problemów. Dla jeszcze większej wygody, dedykowany skrót Coding Hotkey pozwala błyskawicznie przełączać Tryby kodowania, regulować jasność, kontrast lub ustawienia ochrony wzroku oraz dostosować wyświetlacz do indywidualnego stylu pracy – każda sesja kodowania przebiega więc sprawnie, wygodnie i bez żadnych zakłóceń.
BenQ RD280UG dostępny jest w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 2 849 zł. Gwarancja 24 miesiące. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.
ten monitor ma jakieś dane techniczne? Na przykład czy posiada jakąś rozdzielczość? Albo może przypadkiem ma jakiś typ matrycy? A może - całkiem niechcący! - posiada też jakieś złącza?
Proporcje obrazu prawie kwadrat. Do tego czas reakcji. Gracze się wściekną. IPS. Nie wiem jak wy, ale film, czy wieczorna gra, jak dla mnie, kojarzy się z VA. Do pracy. Ewidentnie do pracy. Mnie nie obchodzą już jednak takie monitory. Nawet dokumentów czytam już coraz mniej. Książki słucham, a jak czytam, to papierowe. emerytura Panie, ot co. No ale pracować ktoś musi na tą emeryturę. drugi filar ukradli, więc system odziedziczony po Bismarcku nam został. Dobry monitor, niech chłopaki pracują.