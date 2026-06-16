Sharp na targach CineEurope 2026

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Sharp Display Solutions Europe, dział technologii audiowizualnych firmy Sharp Europe, będzie obecny w targach CineEurope 2026, które odbędą się w dniach 22-25 czerwca 2026 r. w CCIB (Centre Convencions Internacional Barcelona) w Hiszpanii. Podczas targów CineEurope firma Sharp spotka się z wystawcami, partnerami oraz operatorami, aby omówić zmieniające się wymagania branży kinowej - od wydajności projekcji i efektywności operacyjnej po zrównoważone, przyszłościowe rozwiązania w zakresie digital signage.



Dzięki sprawnej integracji Sharp i NEC Corporation, firma nadal zapewnia jakość, niezawodność i specjalistyczną wiedzę, których oczekują partnerzy. Sharp pozostaje zaangażowany w rozwój innowacji w zakresie produktów kinowych, oferując wiodące w branży usługi techniczne, które zapewniają stałe wsparcie i komfort wszystkim obecnym, a także nowym klientom.



„Zaangażowanie firmy Sharp w branżę kinową nigdy nie było tak mocne, jak obecnie. Targi CineEurope to ważna okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z operatorami i partnerami. Nasza oferta kinowa staje się coraz silniejsza i z dumą prezentujemy najnowsze produkty w naszej linii projektorów kinowych marki Sharp” – mówi Jens Kayser, Head of Cinema Solutions Sales EMEA w Sharp Display Solutions Europe. „Dzięki nowym modelom projektorów kinowych i towarzyszącym im technologiom wyświetlania skupiamy się na pomaganiu kinom w dostarczaniu widzom niezapomnianych wrażeń, zapewniając niezawodność, obsługę i wsparcie, których oczekują nasi partnerzy”.



Prezentacja produktów: Technologia projekcji kinowej i wyświetlania



Odwiedź stoisko firmy Sharp w sali 118 (P1), gdzie będzie można zobaczyć technologie na nowo definiujące wrażenia kinowe, m. in.:



Projekcja kinowa:

· Nowy Sharp NC-1224 – kompaktowy, lekki i cichy model 2K; pierwszy na świecie projektor RB o jasności 12 000 lumenów z certyfikatem DCI

· Cichy Sharp NC-624 – uniwersalny, szczelny i lekki projektor kinowy o jasności 6000 lumenów. Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do projekcji bez kabiny

· Ekskluzywna prezentacja! Zapowiedź naszej nadchodzącej innowacji w dziedzinie projekcji, gdzie „mniej” naprawdę znaczy „więcej” w mniejszych salach i ograniczonych przestrzeniach.



· Rozszerzony zakres dynamiczny (EDR) to specjalna funkcja najnowszych modeli projektorów kinowych firmy Sharp, zapewniająca głębszą czerń przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej i wydłużonej żywotności lasera.



Digital signage i wyświetlacze w obiektach:

· Wielkoformatowy wyświetlacz serii ME, idealne rozwiązanie do digital signage w foyer, z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym, elastycznymi opcjami podłączenia i możliwością pracy w trybie 24/7.

· Nowy wyświetlacz ePaper w formacie A2 do energooszczędnego digital signage.

· Wyświetlacz demonstracyjny dvLED serii D zapewniający żywy, wyraźny obraz, świetny efekt wizualny i doskonałą czytelność.

źródło: Sharp