TP-Link prezentuje wideodzwonek Tapo D205

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

TP-Link rozszerza swoje portfolio produktów smart home o Tapo D205, kompaktowy wideodzwonek. To rozwiązanie dla osób, które chcą w prosty sposób zwiększyć wygodę i poczucie bezpieczeństwa przy wejściu do domu lub mieszkania, bez kłopotliwego prowadzenia przewodów i dodatkowych kosztów związanych z obowiązkową subskrypcją. Urządzenie pozwala sprawdzić, kto znajduje się przy drzwiach, porozmawiać z gościem, kurierem lub sąsiadem oraz zareagować na wizytę także wtedy, gdy domownicy są poza domem.



Tapo D205 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3MP, czyli 2304 × 1296 pikseli i oferuje ultraszeroki kąt widzenia 160°. Umożliwia to podgląd przestrzeni przed drzwiami, co ma znaczenie zarówno przy odbiorze przesyłek, jak i w codziennym monitorowaniu wejścia. Kompaktowe wymiary sprawiają, że urządzenie można łatwo dopasować do różnych miejsc montażu, a funkcje takie jak 10-krotny zoom cyfrowy oraz nocny obraz IR do 7,6 m wspierają czytelny obraz w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych.

Produkt został wyposażony w akumulator o pojemności 5200mAh, który pozwala na pracę do 180 dni na jednym ładowaniu, a port USB-C umożliwia wygodne doładowanie urządzenia, również za pomocą powerbanka, bez konieczności wcześniejszego demontażu. Wygoda użytkowania idzie w parze z prostotą instalacji. Tapo D205 można zamontować na śruby lub taśmę 3M, w zależności od miejsca instalacji i rodzaju powierzchni. Dołączony klin montażowy pozwala lepiej dopasować kąt widzenia do ustawienia drzwi i otoczenia, a komplet akcesoriów instalacyjnych - w tym uchwyt montażowy, taśma, śruby, kołki i szablon - sprawia, że urządzenie jest przygotowane do szybkiego montażu po wyjęciu z opakowania.

Dzięki funkcji wykrywania osób użytkownik otrzymuje powiadomienia w czasie rzeczywistym bezpośrednio w aplikacji Tapo, co ułatwia monitorowanie tego, kto zbliża się do drzwi. Strefy aktywności umożliwiają określenie obszarów, w których wykrywany jest ruch, ograniczając liczbę mniej istotnych alertów. W sytuacjach, w których rozmowa nie jest możliwa lub potrzebna, sprzęt pozwala skonfigurować szybkie, predefiniowane odpowiedzi - na przykład prosząc o pozostawienie paczki pod drzwiami.

Tapo D205 pozwala korzystać z podglądu na żywo i zapisu lokalnego bez subskrypcji, a nagrania mogą być przechowywane na karcie microSD o pojemności do 512 GB. Dla użytkowników preferujących zapis w chmurze dostępna jest płatna usługa Tapo Care. Wideodzwonek obsługuje łączność Wi-Fi 2,4 GHz, współpracuje z Google Assistant i Amazon Alexa oraz Samsung SmartThings, a odporność IP54 pozwala na pracę w warunkach typowych dla montażu na zewnątrz budynku. Za ochronę danych odpowiadają m.in. szyfrowanie 128-bit AES z SSL/TLS oraz zabezpieczenia WPA/WPA2-PSK, dzięki czemu urządzenie łączy wygodę codziennego użytkowania z funkcjami istotnymi dla domowego bezpieczeństwa.

Model Tapo D205 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 210 zł. Urządzenie zostało objęte dwuletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie: Tapo D205.







źródło: TP-Link