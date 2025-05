Beyerdynamic AVENTHO 300 - jakość dźwięku ponad wszystko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki Beyerdynamic AVENTHO 300 oferują niezrównaną jakość brzmienia, dzięki zastosowaniu tego samego przetwornika STELLAR.45, który jest używany w profesjonalnych modelach studyjnych marki. Realistyczny dźwięk przestrzenny 3D wraz z technologią Dolby Head Tracking™, do tego zaawansowane kodeki, adaptacyjna aktywna redukcja szumów (ANC), 50 h pracy na baterii, Multipoint-Bluetooth 5.4 umożliwiający połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie i ergonomicznie wyprofilowane nauszniki doskonale dopasowujące się do kształtu ucha. Beyerdynamic AVENTHO 300 to słuchawki bezprzewodowe, które oferują legendarny dźwięk studyjny w formie wygodnych nausznych słuchawek do codziennego użytku. Teraz każdy użytkownik może poczuć dźwięk, dokładnie tak, jak słyszeli go nasi ulubieni artyści podczas produkcji swoich piosenek.







A to wszystko dzięki przetwornikom STELLAR.45, wyprodukowanym w Niemczech, które są sekretem wspaniałego brzmienia AVENTHO 300. Przetworniki te są również montowane w słuchawkach studyjnych beyerdynamic. Rejestrują one każdą nutę z imponującą czystością i szczegółowością, gwarantując krystaliczne i bogate w detale odtwarzanie dźwięku, które zachwyci najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo ukośne położenie przetwornika wywołuje efekt przestrzenny, który wzmacniany jest jeszcze przez wysokiej jakości kodeki audio, jak aptX Lossless i aptX Adaptive, dzięki czemu każdy dźwięk ożywa i jest odtwarzany całkowicie bezstratnie.



Model ten oferuje przestrzenny dźwięk z technologią Dolby Head Tracking (śledzenia ruchów głowy) dla jeszcze lepszych wrażeń Dolby Atmos. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, muzyka i dźwięki otoczą nas w pełnych trzech wymiarach, sprawiając, że poczujemy się, jakbyśmy byli w centrum muzycznej sceny. Wbudowana technologia adaptacyjnego ANC skutecznie eliminuje szumy tła, dostosowując redukcję do ich intensywności i zapewniając krystalicznie czysty dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu. Tryb przejrzystości (Tryb Transparency) pozwala na słuchanie muzyki bez izolacji od otoczenia, a funkcja Multipoint Bluetooth 5.4 umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Dzięki automatycznemu wstrzymywaniu i wznawianiu odtwarzania, nie przegapimy ani sekundy naszego ulubionego utworu.



Wygoda i elegancja

Słuchawki AVENTHO 300 to nie tylko znakomita jakość dźwięku, ale także wyjątkowy komfort noszenia. Ergonomicznie wyprofilowane nauszniki doskonale dopasowują się do kształtu ucha, a pałąk nagłowny z miękką pianką z pamięcią kształtu gwarantuje komfort nawet podczas długiego użytkowania. Mocne, aluminiowe przeguby zapewniają trwałość, a możliwość złożenia słuchawek sprawia, że są idealne w podróży. AVENTHO 300 oferują do 50 godzin pracy (z włączonym ANC) na jednym ładowaniu, co czyni je niezawodnym towarzyszem na długie godziny słuchania.



Personalizacja wraz z aplikacją beyerdynamic

Słuchawki AVENTHO 300 można dodatkowo personalizować i dostosowywać ustawienia dźwięku i profile do swoich osobistych preferencji i ulubionego stylu słuchania muzyki, dzięki aplikacji beyerdynamic. Aplikacja automatycznie informuje także o nowych aktualizacjach oprogramowania.



Dostępność i cena:

AVENTHO 300 dostępne są w sprzedaży w Polsce w ofercie u wybranych sprzedawców detalicznych w dwóch kolorach: czarnym i szarym. Sugerowana cena producenta: 1749 PLN.





AVENTHO 300 – najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Bezprzewodowe słuchawki nauszne z opcją kabla 3.5mm

• Legendarne brzmienie beyerdynamic z przetwornikiem dźwięku STELLAR.45 niemieckiej produkcji

• 3D-Audio dzięki Dolby Atmos z Dolby Head Tracking Technologie

• Kodeki: SBC, AAC, aptX Adaptive, LC3, aptX Lossless

• Multipoint Bluetooth 5.4 umożliwiający jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami

• Adaptacyjna technologia ANC oraz tryb Transparency i funkcja automatycznego włączania/wstrzymywania odtwarzania w momencie założenia lub zdjęcia słuchawek

• Wysoka wygoda noszenia ze względu na ergonomiczne skorupy i stosowanie wysokogatunkowych materiałów

• Czas pracy akumulatora do 50 godzin (z ANC)

• Obsługa asystentów głosowych: Asystent Google, Siri

































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic