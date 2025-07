Beyerdynamic prezentuje najnowsze słuchawki AVENTHO 100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki specjalista w dziedzinie dźwięku, firma beyerdynamic, prezentuje najnowszy model z rodziny AVENTHO: AVENTHO 100, który łączy ikoniczne wzornictwo z bezkompromisowym doświadczeniem dźwiękowym – i to w atrakcyjnej cenie. Bezprzewodowe słuchawki nauszne zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, a dzięki składanej konstrukcji i wyjątkowo długiemu czasowi pracy na baterii staną się niezawodnym towarzyszem na co dzień. Ta nowość z Heilbronn została wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award za unikalne połączenie inteligentnych funkcji z ponadczasową estetyką.







Tradycja spotyka innowacje

Mocne przetworniki AVENTHO 100 współpracują z najnowszymi kodekami, zapewniając bogate doświadczenia dźwiękowe. Aby całkowicie zanurzyć się w świecie dźwięków, użytkownicy mogą włączyć aktywną redukcję szumów (ANC). Technologia Qualcomm cVc zapewnia krystalicznie czystą jakość głosu podczas rozmów telefonicznych – bez względu na otoczenie.



AVENTHO 100 odzwierciedla ponadczasowy styl beyerdynamic, łącząc dziedzictwo marki z nowoczesnymi funkcjami. Elegancki i nowoczesny design czyni te bezprzewodowe słuchawki nauszne – dostępne w kolorze czarnym, brązowym i kremowym – modnym akcentem pasującym do każdej stylizacji. Dzięki składanej konstrukcji i niewielkiej wadze (220 g), model ten świetnie sprawdza się w podróży – można go w kilku prostych krokach złożyć i schować do podręcznego bagażu.



Zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników

Pomimo niskiej wagi, AVENTHO 100 nie idzie na kompromisy w kwestii jakości materiałów. Aluminiowy pałąk i precyzyjnie wykonane tekstylne kable nadają elegancki wygląd i wzmacniają solidną konstrukcję. Nauszniki można w każdej chwili wymienić, co zapewnia długotrwały komfort użytkowania. Ich wnętrze wypełnione jest pianką z pamięcią kształtu, która doskonale dopasowuje się do uszu użytkownika.



Bateria AVENTHO 100 bez trudu wytrzymuje długie podróże – jedno ładowanie wystarcza na nawet 60 godzin odsłuchu bez ANC i do 40 godzin z włączonym ANC. Gdy czas nagli, funkcja szybkiego ładowania pozwala uzyskać aż 15 godzin odtwarzania muzyki lub rozmów telefonicznych po zaledwie 15 minutach ładowania. AVENTHO 100 zachwyca również pod względem łączności – dzięki funkcji Google Fast Pair łączy się z preferowanymi urządzeniami w kilka sekund. Model ten obsługuje także technologię Multipoint Bluetooth 5.4, co umożliwia jednoczesne podłączenie np. laptopa i smartfona.



Dostępność i cena

Słuchawki AVENTHO 100 są już dostępne w sprzedaży w cenie sugerowanej 199 €uro (z VAT) w sklepie internetowym www.beyerdynamic.com i na Amazonie. W Polsce będą dostępne w sprzedaży u partnerów handlowych w połowie lipca b.r. w sugerowanej cenie producenta 899 PLN. W zestawie znajdują się kabel AUX 3.5 mm, kabel do ładowania USB-C oraz woreczek transportowy ze ściągaczem.

































źródło: Info Prasowe - MIP