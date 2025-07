CORSAIR wprowadza system FRAME 5000D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR przedstawia wyczekiwany model FRAME 5000D, najnowszy model w ramach systemu modułowych obudów FRAME. System FRAME 5000D jest oparty na uznanym modelu FRAME 4000D i oferuje jeszcze więcej miejsca, zapewniając większą elastyczność rozbudowy, możliwość personalizacji i opcje chłodzenia. Nowa obudowa jest wyposażona w popularne funkcje, w tym mocowanie wentylatora InfiniRail, RapidRoute 2.0 i ramię stabilizujące GPU, a także rozwiązania ułatwiające złożenie wymarzonego komputera. Montaż i regulacja wentylatorów jest łatwa dzięki zastosowaniu mocowań CORSAIR InfiniRail, które pozwalają na wygodne rozmieszczenie wentylatorów. System wyposażono w szyny z łatwą regulacją, które obsługują popularne rozmiarów wentylatorów zapewniające optymalne chłodzenie podzespołów najwyższej klasy. System InfiniRail zapewnia niezrównaną łatwość obsługi wentylatorów 120 mm, 140/160 mm, a nawet 200 mm.







Obudowa FRAME 5000D zapewnia obsługę wielu kart graficznych dzięki ramieniu stabilizującemu GPU, które podtrzymuje kartę graficzną i zmniejsza jej nacisk na gniazdo PCIe, chroniąc płytę główną. Przestronne wnętrze FRAME 5000D pozwala stosować większe karty graficzne i grube radiatory z przodu obudowy. Użytkownicy mogą zaprezentować swoje karty graficzne, montując je pionowo. W tym celu wystarczy obrócić uchwyt PCIe z tyłu i użyć przewodu taśmowego (sprzedawanego oddzielnie).



Większa ilość miejsca pozwala na korzystanie nawet z sześciu dysków SSD 2.5" i dwóch dysków twardych 3.5". Ponadto dołączone tacki na dyski można zdemontować, aby zyskać miejsce na niestandardowe konfiguracje chłodzenia cieczą lub dodatkowe kable. Taka elastyczność pozwala użytkownikom dostosować system do własnych wymagań, niezależnie od tego, czy priorytetem dla nich jest przechowywanie danych czy chłodzenie.



Obudowa FRAME 5000D dostępna w kolorze czarnym i białym jest wyposażona w cztery monochromatyczne wentylatory RS140 lub cztery wentylatory RS140 ARGB dla osób lubiących konfigurowalne efekty świetlne. Są one fabrycznie zamontowane: trzy wentylatory wlotowe z przodu oraz czwarty wentylator 140 mm zamontowany z tyłu jako wentylator wylotowy. Wentylatory RS140 PWM można łączyć szeregowo, a magnetyczne łożyska kopułkowe zapewniającymi cichą pracę.



System FRAME 4000D na nowo zachęcił fanów do samodzielnego składania komputerów, a nowy FRAME 5000D kontynuuje tę tradycję, wprowadzając szereg udoskonaleń i jest także o ponad 30% większy. Dodatkowe miejsce usprawnia przepływu powietrza, pozwala na instalację większych podzespołów i planowanie przyszłych modernizacji. Odważna estetyka? Wydajne chłodzenie? Zaprezentowanie najnowocześniejszego sprzętu? Bez względu na potrzeby FRAME 5000D oferuje elastyczną bazę do tworzenia wyróżniających się systemów. Modułowa konstrukcja pobudza kreatywność i pozwala na eksperymentowanie, personalizację i rozwijanie dowolnej konfiguracji.



Dostępność i ceny

Obudowy CORSAIR FRAME 5000D są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR (sugerowana cena za wersję bez podświetlenia - 659 PLN i z ARGB - 769 PLN) oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Obudowy CORSAIR FRAME 5000D są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR