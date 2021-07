Bezstykowa biometryczna karta płatnicza od Thales

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karty płatnicze stanowią część naszego codziennego życia. Ich szybkiej ewolucji w ostatnich latach sprzyjało pojawienie się technologii bezstykowej. Firma Thales pomaga bankom na nowo odkrywać samą kartę oferując innowacyjne metody płatności z wykorzystaniem biometrii. Karta płatnicza Thales zawierająca czujnik biometryczny zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo i wygodę – to prawdziwy kamień milowy w przestrzeni płatniczej. Bezstykowa karta biometryczna znacząco upraszcza płatności zbliżeniowe, a także zapewnia prywatność użytkownikom. Odciski linii papilarnych osoby użytkującej można wgrać na kartę podczas prostej i bezpiecznej osobistej rejestracji możliwej do przeprowadzenia w domu lub oddziale banku.







Dane biometryczne użyte do rejestracji nie są udostępniane stronom trzecim – odcisk palca zapisany w chipie karty służy wyłącznie do uwierzytelnienia posiadacza karty podczas płatności zbliżeniowych. Również sprzedawcy detaliczni i bank nie mają dostępu do danych biometrycznych - są one bezpiecznie przechowywane w chipie karty.



Karta gwarantuje bezpieczeństwo. W razie jej zagubienia lub kradzieży będzie bezużyteczna bez odcisku palca właściciela przy uwierzytelnianiu transakcji zbliżeniowej. W tego rodzaju bezpiecznym środowisku płatniczym nie ma potrzeby ustawiania limitu płatności. Co więcej, gdy użycie odcisku palca przez posiadacza karty nie jest możliwe (np. przy wypłacie gotówki z bankomatu), nadal można użyć kodu PIN jako rozwiązania awaryjnego.



Bezstykowa biometryczna karta płatnicza Thales EMV to jedyne rozwiązanie w branży, które jest w pełni certyfikowane przez główne systemy płatności EMV, takie jak MasterCard i Visa. Po serii udanych prób na całym świecie rozwiązanie zostało skomercjalizowane w kilku krajach.



– Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów biometrycznej karty płatniczej Thales, udostępniliśmy ofertę dla wszystkich naszych klientów. To wysokiej jakości rozwiązanie odpowiada na wiele wyzwań, takich jak: wygoda, bezpieczeństwo i łączność bezstykowa. W oddziale wprowadzono prosty, ale rygorystyczny proces rejestracji, dzięki czemu dane biometryczne są bezpieczne przechowywane na karcie. Jest to kluczowy warunek wstępny, ponieważ bardzo poważnie traktujemy prywatność danych naszych klientów - komentuje Jean-Marie Dragon, kierownik działu płatności i kart, BNP Paribas.



– Pandemia COVID-19 zmusiła sektor Tech do opracowywania rozwiązań bezdotykowych i pośrednio doprowadziła do przetwarzania transakcji wyższych poziomów bez drugiego czynnika uwierzytelniania. Biometryczna karta płatnicza umożliwia płatności zbliżeniowe za dowolną kwotę, jednocześnie chroniąc prywatność bardzo osobistych i wrażliwych danych – podkreśla Bertrand Knopf, starszy wiceprezes ds. rozwiązań bankowych i płatniczych w Thales.







Źródło: Info Prasowe / Thales