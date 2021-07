Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio MiVue C430 to idealne połączenie wysokiej jakości zarejestrowanego obrazu i rozsądnej ceny. Jest to możliwe, ponieważ w urządzeniu zastosowano wysokiej jakości szklane soczewki, które w przeciwieństwie do ich plastikowych odpowiedników są o wiele bardziej wytrzymałe oraz mają większą odporność na zmiany temperatury. Nawet przy bardzo wysokich temperaturach szklana soczewka nie zniekształca się i przez cały czas eksploatacji kamera wiernie odwzorowuje otoczenie. Aby zagwarantować możliwie najlepszą jakość nagrań producent zamontował w Mio MiVue C430 sensor optyczny 2M. Zapewnił także możliwość nagrywania w rozdzielczości Full HD 1080P z tempem zapisu wynoszącym 30 klatek na sekundę przez co możemy być pewni, że kamera nagra wszystkie ważne szczegóły, a obraz będzie się płynnie odtwarzał na każdym ekranie.







W Mio MiVue C430 zastosowano rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 135 stopni. Kierowca korzystający z tej kamery samochodowej może być pewien, że na zarejestrowany obrazie zobaczy nie tylko to co działo się na wprost oka kamery, ale również znaczną część pobocza. Ma to często kluczowe znaczenie w ocenie sytuacji. Jednym z największych wyzwań dla wideoejestratora są nagrania przy niedostatecznym oświetleniu oraz w nocy. Aby nie stanowiły one problemu dla Mio MiVue C430 zastosowano autorskie rozwiązania Mio Night Vision umożliwiające perfekcyjne dostrajanie obrazu z odpowiednio dopasowaną jasnością i płynnością nagranego filmu nawet przy niewielkiej ilości światła.



Mio MiVue C430 to niewielkie, eleganckie urządzenie z czytelnym dwucalowym wyświetlaczem, które uruchomi się od razu po włączeniu silnika. Kierowca może być pewien, że zarejestruje każdy szczegół. Wysoka jakość obrazu to nie jedyny aspekt, który sprawi że film autorstwa Mio MiVue C430 będzie niepodważalnym dowodem w jakichkolwiek sporach. Wbudowany moduły GPS daje możliwość zapisywania współrzędnych geograficznych nagrania oraz prędkości, z jaką w danym momencie poruszało się auto. Dodatkowo MiVue C430 został wzbogacony o 3-osiowy G-sensor, który w momencie nagłej zmiany pasa ruchu lub stłuczki automatycznie zapisuje i zabezpiecza przed usunięciem film ze zdarzenia. Ponadto dzięki wbudowanej i na bieżąco aktualizowanej bazie fotoradarów, osoba prowadząca auto otrzyma informacje, że zbliża się do punktu kontroli prędkości i w będzie mogła bezpiecznie zredukować swoją prędkość, a w konsekwencji uniknie mandatu.



Mio MiVue C430 dostępne jest w cenie 349 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Mitac