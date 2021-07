realme MagDart - Nowa era bezprzewodowego...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 3 sierpnia podczas wydarzenia online realme Magnetic Innovation Event zostanie zaprezentowany MagDart – superszybki standard ładowania bezprzewodowego dla smartfonów z Androidem. MagDart to rozwiązanie opracowane przez inżynierów realme, które ma szansę rozpocząć nową erę bezprzewodowego ładowania. Ten nowatorski standard ma potencjał, aby stać się rynkowym przełomem. Jest wygodny dla użytkownika i pozwala oszczędzić czas, co do tej pory nie było mocną stroną systemów ładowania bezprzewodowego. MagDart umożliwia ładowanie smartfonów z Androidem dużo szybciej w porównaniu do obecnej generacji rozwiązań wykorzystujących zjawisko indukcji.







W trakcie realme Magnetic Innovation Event zostaną zaprezentowane akcesoria MagDart wraz z koncepcyjnym urządzeniem realme Flash. Wydarzenie odbędzie się w formacie online i będzie można je obejrzeć w serwisie YouTube oraz na oficjalnym profilu realme Polska na Facebooku. Wystartuje o godzinie 14:00.



realme jest jednym z rynkowych innowatorów w dziedzinie ładowania urządzeń mobilnych. W lipcu 2020 roku firma zaprezentowała ładowarkę SuperDart o mocy 125 W, a w zdecydowanej większości dostępnych również w Polsce smartfonów realme standardem jest ładowanie z mocą 30 lub 65 W. MagDart uchyla drzwi do jeszcze bardziej komfortowej przyszłości. Z szybkim ładowaniem, bez konieczności trzymania smartfonu na kablu.



Gdzie będzie można obejrzeć realme Magnetic Innovation Event?

· Oficjalny kanał realme Polska na YouTube (3.08.2021, godzina 14:00) - https://www.youtube.com/c/realmePolska

· Oficjalny profil realme Polska na Facebooku (3.08.2021, godzina 14:00) - https://www.facebook.com/realmePolska















