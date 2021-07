HAMA 20 W Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ładowarka sieciowa od niemieckiego producenta Hama ma kompaktowe gabaryty. Warto zaznaczyć, że wyposażono ją w najnowsze technologie szybkiego ładowania - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery (PD). Obie oznaczają możliwość szybszego naładowania urządzenia mobilnego w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Inteligentny zestaw chipów Power Delivery automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie, zapewnia też ekstremalnie szybkie zasilanie energią (Turbo Fast Charge). W procesie ładowania zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. Nie ma mowy o nadmiernym naładowaniu, przepięciu i zwarciu, a w związku z tym na uszkodzenie akumulatora.







Prezentowany sprzęt może się pochwalić maksymalną mocą ładowania na poziomie 20 W. Zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wydłuża jego trwałość. Umieszczenie w urządzeniu wygodnego dwustronnego złącza USB-C jak i Lightning umożliwia błyskawiczne ładowanie smartfonów Apple iPhone.



Specjalnie zoptymalizowane przewody wewnętrzne są wyjątkowo skuteczne podczas ładowania smartfonów i tabletów. Ładowarka może się też pochwalić solidną wtyczką, a uchwyty na kable trudno wyłamać.



Przyłącze sieciowe na poziomie 100-240 V nadaje się do zastosowania na całym świecie – do pary z krajowym adapterem. Natomiast dołączony kabel ma metr długości. W nowości produktowej od marki Hama nie zabrakło też funkcyjnej lampki LED, pokazującej czy na pewno sprzęt pracuje.



Sugerowana cena detaliczna ładowarki sieciowej HAMA 20 W wynosi 139.90 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Hama