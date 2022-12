Biurka ENDORFY z serii Atlas

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grudzień to dla marki ENDORFY miesiąc pełen nowości i rozbudowywania oferty. Po premierze foteli ergonomicznych Meta nadszedł czas na debiut trzech biurek z serii Atlas: S, L oraz L Electric. Podczas opracowywania konstrukcji wzięto pod uwagę wiele czynników, szczególnie potrzeby potencjalnego użytkownika. Duża powierzchnia blatu umożliwia wygodną aranżację stanowiska pracy czy studia streamerskiego. Z kolei możliwość regulacji wysokości za pomocą przycisku w modelu L Electric to ukłon w kierunku osób, którym marzyła się wygodna praca w pozycji stojącej.







REGULACJA, KTÓRA UMOŻLIWIA PRACĘ NA STOJĄCO

Podczas aranżowania stanowiska ludzie poświęcają coraz więcej uwagi wyborowi dobrego biurka. Priorytetem staje się nie tylko wygląd, ale także ergonomia oraz funkcjonalność. Jak lub z czym kończyli właściciele, którzy bagatelizowali wagę klasy wybranego sprzętu? Z absolutnym brakiem miejsca na blacie, bolącymi plecami… i z biurkiem tańczącym w rytm Prawy do lewego.



Seria Atlas odpowiada na wszystkie te potrzeby. Biurka ENDORFY Atlas L oraz L Electric posiadają możliwość regulacji wysokości, z czego to drugie zostało wyposażone w elektryczny podnośnik z cyfrowym panelem. Ten zezwala na niemal dowolną regulację wysokości biurka. I to bez żadnego wysiłku – za jednym kliknięciem. Zakres wysokości biurka Atlas L Electric wynosi od 73 cm do aż 120 cm. W praktyce oznacza to, że można przy nim nie tylko wygodnie siedzieć, lecz także stać. Taka forma pracy czy grania z roku na rok zyskuje na popularności. Jest praktyczna i korzystna dla zdrowia. Umożliwia bowiem np. montaż bieżni i daje szansę być w ruchu nawet podczas pracy zdalnej.



BLAT, KTÓRY POMIEŚCI WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Niezależnie od wykonywanego przez użytkownika zawodu, biurko, przy którym on pracuje, musi pomieścić wiele przedmiotów oraz urządzeń. Jeden lub nawet dwa monitory, sporych rozmiarów podkładka, myszka, klawiatura, słuchawki – a to wciąż jeszcze nie koniec wyposażenia. Do tego często dochodzi konsola wraz z kontrolerami i sam komputer, który niektórzy lubią mieć na widoku. Po ustawieniu wszystkiego na blacie okazuje się, że nie ma na nim już miejsca choćby na kubek z kawą.



Obszerne blaty biurek ENDORFY Atlas nie będą miały problemu z pomieszczeniem wyposażenia nawet największego gadżeciarza. ENDORFY Atlas L oraz ENDORFY Atlas L Electric mają wymiary 1500×780 mm, podczas gdy ENDORFY Atlas S został zaprojektowany z myślą o osobach posiadających nieco mniejszą przestrzeń i mierzy 1140×740 mm. Mimo mniejszego rozmiaru blat – ze względu na swoją głębokość – z łatwością pomieści komputer wraz z dużą podkładką.



Na uwagę w biurkach ENDORFY Atlas zasługuje również wykonanie. Wszystkie zrobione są z trwałych płyt MDF. Świadczy o tym m.in. fakt, że są w stanie wytrzymać obciążenie wynoszące nawet do 80 kg. Designerskiego charakteru nadaje im specjalna, matowa okleina z karbonowym wzorem.



SZCZEGÓŁY, KTÓRE ZADBAJĄ O PORZĄDEK NA BLACIE

Mało kto lubi bałagan na swoim stanowisku pracy bądź relaksu, choć czasem trudno z nim walczyć. Właśnie dlatego w biurkach ENDORFY z serii Atlas wdrożono kilka rozwiązań, dzięki którym utrzymanie ładu na blacie stanie się o wiele prostsze.



Największą zmorą w dbaniu o estetykę biurka jest wszechobecne okablowanie. Niech pierwszy podniesie rękę ten, kogo nigdy, nawet raz, nie zdenerwował kabel od klawiatury czy myszki na biurku. Odpowiedzią ENDORFY są gumowe przepusty w blacie, które pomogą w dyskretny sposób ukryć wszystko to, co nie musi być na widoku. Otwory znajdują się w centrum blatu i są wyjątkowo płaskie, ułatwiając rozmieszczanie sprzętu. W modelach Atlas S oraz Atlas L dodatkowe okablowanie można ukryć także w przepustach zlokalizowanych na nogach. Ponadto w zestawie z każdym biurkiem kupujący otrzyma komplet rzepów i plastikowych zawieszek, które pomogą raz na zawsze uporać się z uciążliwymi przewodami.



Pod samym blatem znajduje się metalowa półka na listwę zasilającą oraz przewody. Dodatkowo – w zależności od wybranego modelu – biurka ENDORFY Atlas posiadają metalowy wieszak na słuchawki, które dotąd często nie miały stałego miejsca na blacie. W utrzymaniu porządku pomagają też wycięcia z tyłu, które ułatwiają montaż monitorów na dedykowanych uchwytach. Przez powstałe otwory można przepuścić przewody zasilające – bez konieczności odsuwania biurka i bez ryzyka zarysowania ściany.



Przewidywana cena ENDORFY Atlas S: 799 PLN

Przewidywana cena ENDORFY Atlas L: 1299 PLN

Przewidywana cena ENDORFY Atlas Electric: 1699 PLN



































Źródło: Info Prasowe / ENDORFY