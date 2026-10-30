Black Friday z iiyama

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Black Friday to okazja, by odświeżyć stanowisko komputerowe i wybrać monitor lepiej dopasowany do codziennych potrzeb, korzystając z niższych cen. iiyama przygotowała promocję obejmującą 13 modeli w rekomendowanych cenach od 459 zł. Wśród nich znalazły się monitory gamingowe o wysokiej częstotliwości odświeżania, zakrzywione ekrany o dużej przekątnej, a także urządzenia do pracy biurowej i zastosowań profesjonalnych. Promocja Black Friday na wybrane monitory iiyama potrwa od 1 do 30 listopada. Wśród objętych nią urządzeń znajdują się zarówno modele w cenach poniżej 500 PLN, jak i bardziej zaawansowane konstrukcje gamingowe oraz profesjonalne. Przecenione modele dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych iiyama w całej Polsce.







Monitory gamingowe iiyama G-Master

- iiyama G-Master GB2741HSU-B1 Black Hawk - 27-cali, Full HD, 144 Hz i matryca IPS. Model sprawdzi się również podczas codziennego korzystania z komputera, dlatego może być dobrym wyborem dla osób szukających uniwersalnego monitora do gier i pracy. Cena promocyjna: 459 PLN.

- iiyama G-Master G2771HS-B1 Red Eagle - 27 cali, Full HD, 240 Hz. Wysoka częstotliwość odświeżania pomaga zachować płynność obrazu w szybkich grach akcji i produkcjach sieciowych. Cena promocyjna: 499 PLN.

- iiyama G-Master GB2771HSU-B1 Red Eagle - 27 cali, Full HD, 240 Hz. Model łączy dużą przekątną z wysoką częstotliwością odświeżania. Cena promocyjna: 569 PLN.

- iiyama G-Master GCB2784HSU-B1 Red Eagle - 27 cali, Full HD, 240 Hz. Zakrzywiony ekran o krzywiźnie 1500R pozwala stworzyć bardziej angażujące stanowisko gamingowe, a odświeżanie 240 Hz odpowiada na potrzeby osób grających w dynamiczne produkcje. Cena promocyjna: 579 PLN.

- iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle - 31.5 cala, QHD, 180 Hz. Większa przekątna i rozdzielczość 2560 x 1440 zapewniają więcej przestrzeni oraz szczegółów niż Full HD. Zakrzywiony ekran ułatwia stworzenie rozbudowanego stanowiska. Cena promocyjna: 999 PLN.

- iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - 44.5 cala, Dual QHD, 165 Hz. Ultraszeroki ekran o proporcjach 32:9 zapewnia rozległe pole widzenia i dużo miejsca na jednoczesne wyświetlanie kilku aplikacji. Cena promocyjna: 2699 PLN.

- iiyama G-Master GB2591HSU-B1 Gold Phoenix - 24.5 cala, Full HD, 320 Hz. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania sprawia, że model może zainteresować graczy rywalizujących online. Mniejsza przekątna ułatwia objęcie wzrokiem całego ekranu, co bywa przydatne w dynamicznych rozgrywkach. Cena promocyjna: 649 PLN.

- iiyama G-Master GB3295QSU-B1 Gold Phoenix - 31.5 cala, QHD, 240 Hz. Duży ekran i rozdzielczość 2560 x 1440 pozwalają połączyć szczegółowy obraz z wysoką płynnością. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z większej przestrzeni wyświetlania. Cena promocyjna: 1069 PLN.

- iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, to 27-calowy monitor QHD z odświeżaniem 280 Hz, panelem WOLED META 3.0 i czasem reakcji 0.03 ms GTG. Technologia OLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, a rozdzielczość 2560 x 1440 pozwala zachować dużą szczegółowość obrazu. Cena promocyjna: 1899 PLN.



Monitory do pracy ProLite i ProGraphic

- iiyama ProLite XB2496HSC-B1 - 23.8 cala, Full HD, 144 Hz. Matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, a złącze USB-C ułatwia podłączenie kompatybilnego laptopa. Ergonomiczna podstawa pozwala dopasować ustawienie ekranu do stanowiska. To uniwersalny model do pracy, nauki i codziennych zadań. Cena promocyjna: 469 PLN.

- iiyama ProLite XB2796QSC-B1 - 27 cali, QHD, 100 Hz. Rozdzielczość 2560 x 1440 zapewnia więcej miejsca na dokumenty, arkusze kalkulacyjne i kilka aplikacji otwartych jednocześnie. Cena promocyjna: 569 PLN.

- iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 - 27 cali, 4K UHD, 60 Hz. Rozdzielczość 3840 x 2160 zapewnia szczegółowy obraz, który może być przydatny podczas pracy z fotografiami, grafiką i materiałami wideo. Cena promocyjna: 1999 PLN.

- iiyama ProGraphic HB3201UHSNP-B1 - 31.5 cala, 4K UHD, 60 Hz. Większa przekątna ułatwia pracę z rozbudowanymi projektami i wieloma panelami narzędziowymi. Rozdzielczość 4K UHD zapewnia szczegółowość obrazu, przydatną w zadaniach kreatywnych i podczas pracy z materiałami o wysokiej rozdzielczości. Cena promocyjna: 2889 PLN.



Gracze preferujący szybkie produkcje mogą postawić na wysoką częstotliwość odświeżania, a osoby ceniące większą przestrzeń roboczą - na ekrany o przekątnej 31.5 cala lub ultraszerokie konstrukcje. Użytkownicy pracujący z dokumentami i aplikacjami biurowymi mogą skorzystać z rozdzielczości QHD oraz wygodnych rozwiązań połączeniowych, natomiast monitory 4K UHD będą interesującą opcją dla osób zajmujących się tworzeniem treści.



Dobry monitor to inwestycja w komfort korzystania z komputera, co jest szczególnie wazne gdy spędzamy przed nim większość dnia. Odpowiednio dobrany ekran może ułatwić organizację pracy, zapewnić lepszą czytelność wyświetlanych treści i dostarczyć płynniejszego obrazu podczas rozgrywki.











źródło: Info Prasowe - iiyama